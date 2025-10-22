10月24日新竹巨城 捐血換威秀電影票、購物券

24日新竹巨城捐血可換威秀電影票、購物券。（記者蔡彰盛攝）

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕隨著冬季來臨、血庫存量吃緊，新竹巨城購物中心持續舉辦捐血，號召民眾挽袖捐熱血，用愛心溫暖寒冬，傳遞正向力量。10月24日早上9點到下午5點，在1F中央路廣場舉辦捐血活動，符合捐血資格者，還有機會獲得好禮，250c.c.即可兌換1張威秀電影票或是250元巨城購物抵用券，邀請民眾一起挽起袖子傳遞愛心，讓溫暖在冬日持續蔓延。

巨城自2016年起推動捐血活動至今，已累計超過341場，總計募集5萬6565袋、超過1414萬cc熱血，與新竹捐血中心合作10年，攜手品牌廠商、主題餐廳與各界公益團體及友好企業，每季擴大舉辦，已成為桃竹苗地區最大的捐血平台，堪稱全台最熱血的購物中心。



今（2025）年巨城更訂下年度捐血目標1萬袋，期望為醫療資源盡一份心力，第四季首場「BIG熱血」捐血活動將於24日09:00至17:00，在1F中央路廣場舉辦，符合捐血資格者，捐250cc即可兌換1張威秀電影票或是250元巨城購物抵用券。

隨著聖誕佳節氛圍漸濃，不僅傳遞溫暖，也打造歡樂場景，全新竹最美、最璀璨的聖誕樹即將點亮，11月15日17:45在1F噴水池廣場登場，邀請巨城長期資助團體「原聲打擊樂團」與「後龍國小鈴漾扯鈴隊」帶來震撼人心的演出，為整個冬夜注入節奏與活力，陪伴大家一同倒數，點亮聖誕奇蹟。

