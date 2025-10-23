自由電子報
健康 > 抗老養生 > 運動復健

健康網》骨質疏鬆成「隱形殺手」？ 醫警：長者骨折後死亡率增3成

2025/10/23 09:46

專家提醒，年輕時只會造成瘀青的跌倒，在老年卻可能引發骨折，嚴重時還可能威脅生命。（圖取自shutterstock）

專家提醒，年輕時只會造成瘀青的跌倒，在老年卻可能引發骨折，嚴重時還可能威脅生命。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕隨著年齡增長，骨頭老化的速度往往超出想像。胸腔暨重症醫學科醫師黃軒在臉書專頁「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」指出，骨密度從30歲起就開始下降，女性在更年期後的5年間，骨質流失速度可達每年2%至5%。這意味著，年輕時只會造成瘀青的跌倒，在老年卻可能引發骨折，甚至導致長期臥床，嚴重時還可能威脅生命。

根據研究，老人若曾發生一次髖部骨折，一年內死亡率高達20%–30%。這些並不是骨折要命，而是「骨折後的併發症」奪走了生命。

黃軒說明，很多人以為「骨質疏鬆」是長輩的事，其實從40歲開始骨質就慢慢變薄。壓力大、久坐、不曬太陽、喝太多咖啡或氣泡飲，都會讓骨鈣悄悄流走。全球依 WHO 定義的骨質疏鬆（osteoporosis）的患病率為約 19.7%（95% CI 18.0-21.4%），那些低骨量（osteopenia）的患病率，則為約 40.4%（95% CI 36.9-43.8%）。民眾多半在「骨折之後」，才知道骨頭早已發出骨鬆警告。

護骨3寶：鈣、維生素D與肌肉力

黃軒提到，也有研究指出，高達90%的髖部骨折 其實發生在先輕微滑倒或起身先失衡跌倒時。因此，想讓骨頭維持健康，民眾不妨多留意護骨3寶：

●鈣質攝取量應達每日1000至1200毫克，牛奶、豆腐、小魚乾都是好來源。

●維生素D是幫助鈣吸收的重要關鍵，建議每日補充800至1000 IU，或每日曬太陽10至15分鐘。

●進行適度的負重運動，如快走、深蹲或彈力繩訓練，有助於強化肌肉與刺激骨再生。

想預防骨鬆與骨折，光靠補鈣還不夠。黃軒建議還要注意5件事，包括：少糖少鹽能避免鈣流失；戒菸能防止尼古丁抑制成骨細胞；少喝酒能減少骨吸收與跌倒風險；多曬太陽可促進維生素D合成；並定期進行骨密度檢測，尤其女性65歲、男性70歲以上者應每2年檢查一次。

黃軒補充，別等骨折那一刻，才想起要對骨頭好。從今天開始，每天1杯奶、一趟散步、一點陽光，讓骨頭變壯變強。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

☆自由電子報關心您，吸菸有害健康☆

