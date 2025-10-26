健康網》寶寶睡得好、學得快！ 專家揭開孩子好睡訣竅

睡眠是孩子身心發展的重要基礎。衛福部國健署建議父母，不妨建立「就寢儀式」，培養小寶寶良好的睡眠習慣，有助順利入睡；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕睡眠是孩子身心發展的重要基礎。根據衛福部國健署「孕產兒關懷網站」指出，充足的睡眠能讓孩子維持體力與學習動力，相反地，一旦睡眠不足或品質不佳，容易導致情緒不穩、專注力下降、學習興趣減退，甚至影響親子關係。因此，培養小寶寶良好的睡眠習慣，建立「就寢儀式」，有助順利入睡。

為了幫助家中的小寶寶能有充足的睡眠，同時也能讓家長有好的睡眠品質，國健署「孕產兒關懷網站」提供家長參考以下方法 :

●嬰幼兒夜間的睡眠分成7-8個週期，淺睡與深睡交替進行，淺睡時會有響動，可能吵醒同床的家長，此時除非孩子大哭，應避免一些不必要的安撫動作，如餵奶、拍背等，給孩子機會學習自行入睡比較適當。另外建議分床睡，減少互相干擾的機會，與父母同室不同床。

●2-3個月大後，夜裡儘量少換尿布，寶寶如有響動可先不理睬，除非他大哭，不然不要餵奶。餵奶時不要開大燈，不跟他說話或玩，亦可逐漸減少餵奶量，讓他體會白天和晚上的不同，而逐漸放棄夜間吃奶的習慣，一覺睡到天亮（吃母乳的寶寶可能要更大一些才會拉長夜間吃奶的間隔）。

●6個月大後，儘量讓寶寶學會自行入睡，家長的幫助愈少愈好；總是習慣依賴大人拍、抱、搖，或餵奶哄他入睡的寶寶，在夜間由深睡回到淺睡狀態時，一旦感覺到沒有人安撫他就會醒來，吵著要大人再哄他入睡，一夜間發生數次都有可能。日復一日，家長的身心都會受到很大的干擾。

●入睡的地方，應該就是寶寶夜裡睡覺的地方。若由家長抱著入睡，或在小搖床、沙發、大床等處先睡著後，再放回小床，也會讓寶寶在淺睡時感受到睡眠環境的不同而醒來。

如何養成孩子的良好睡眠習慣

●大多數孩子都是貪玩、不想上床睡覺的，因此睡前的掙扎與煩躁不安極為常見。為了孩子的健康，就寢時間不應由他自己決定，而是由家長在考量自己和孩子的需要後，訂定一個合理的就寢時間，並且確實執行。

●替孩子建立一套「就寢儀式」，有助於順利入睡。也就是在睡前進行一系列、有一定順序、安靜的準備活動，幫助孩子放鬆心情，例如：尿尿→洗澡→換睡衣→刷牙→喝水→上床→講故事→道晚安→關燈。

