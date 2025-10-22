腰圍超標高比例心包脂肪 恐致心律異常

新營醫院家庭醫學科醫師翁靖惠提醒，腰圍過高的民眾，若近期有「心跳突然快或多跳一拍」、活動時容易喘等情形，可考慮心臟冠狀動脈電腦斷層（CT）等檢查，了解心臟結構與功能。（新營醫院提供）

〔記者王涵平／台南報導〕1名中年女性BMI-32，至部立新營醫院求診時表示走路常感氣喘，心臟電腦斷層顯示心包膜脂肪厚度高達1.4公分（正常約0.4公分），過厚脂肪降低心臟彈性，造成心臟功能受損。新營醫院家庭醫學科醫師翁靖惠提醒，腰圍過高的民眾，若近期有「心跳突然快或多跳一拍」、活動時容易喘等情形，可考慮心臟冠狀動脈電腦斷層（CT）等檢查，了解心臟結構與功能。

新營醫院健檢中心近期引進先進的心臟冠狀動脈電腦斷層血管攝影，發現身體質量指數（BMI）大於27且腰圍超過90公分的受檢者，約有極高比例合併心包膜脂肪（俗稱心包油）厚度超過1公分。此脂肪堆積導致心率不整，尤其是心室早期收縮現象頻繁，壓縮心臟收縮功能，使患者輕度活動如走路即感氣喘不適。

翁靖惠指出，心包膜脂肪厚度過高被視為一項潛在的心血管危險因子，與代謝症候群、高血壓、糖尿病等慢性疾病密切相關。積極減重對降低心包膜脂肪和改善心臟功能至關重要。即使減重5%至10%，即可有效減少代謝疾病及心血管風險，讓心臟恢復更佳收縮與運動耐受度。院方提供專業的減重諮詢與治療服務，民眾若有需求，歡迎洽詢門診。

