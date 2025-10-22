自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

東北季風增強溫差大 4時段防腦中風與心肌梗塞

2025/10/22 09:51

東北季風增強，氣溫驟降，南投縣衛生局提醒民眾前往高山健行登山，應注意保暖。（資料照，記者張協昇攝）

東北季風增強，氣溫驟降，南投縣衛生局提醒民眾前往高山健行登山，應注意保暖。（資料照，記者張協昇攝）

〔記者張協昇／南投報導〕 近日東北季風增強，全台天氣型態明顯轉變，溫度大降，民眾可明顯感受早晚偏涼，南投縣政府衛生局提醒民眾注意保暖，尤其是長者、三高及心血管疾病患者，在清晨、夜晚、進出室內外、入浴前後及前往高山等4時段務必做好保暖防護，適時增添衣服，以免因溫差過大造成血壓驟升，增加腦中風或心肌梗塞的風險。

南投縣衛生局指出，溫差過大容易誘發腦中風及心肌梗塞，下列4個時段是心血管疾病高風險時刻，務必特別留意。1、清晨與夜晚氣溫最低，起床前應先在被窩內活動四肢，穿上保暖衣物再下床，外出記得加件外套。

2、進出室內外溫差大，尤其是從室外進入冷氣房時，可先穿個外套、或站在門口適應環境溫度，避免立刻進入冷熱差異過大環境，給身體一點「適應時間」。3、入浴前後可先開暖氣或放熱水讓浴室升溫，入浴前先暖身，浴後勿太快起身，離開浴室時注意保暖。

4、出國旅遊到寒地或前往高山健行登山時，特別要做好保暖措施，循序漸進適應環境，穿著保暖衣物，且加強頭頸部及四肢末端的保暖，最外層可再添加具有防濕與防風功能的外套，並隨身攜帶慢性病藥物。

衛生局也提醒三高、心血管疾病患者，在秋冬季節應規律服藥、定期回診，如發現自己或親友出現胸悶、胸痛、心悸、呼吸困難、噁心、冒冷汗、頭暈或暈厥等心臟病症狀，或出現做不到「微笑、舉手、說你好」任一個中風徵兆動作，應立即撥打119送醫急救，掌握黃金治療時間。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中