東北季風增強溫差大 4時段防腦中風與心肌梗塞

東北季風增強，氣溫驟降，南投縣衛生局提醒民眾前往高山健行登山，應注意保暖。（資料照，記者張協昇攝）

〔記者張協昇／南投報導〕 近日東北季風增強，全台天氣型態明顯轉變，溫度大降，民眾可明顯感受早晚偏涼，南投縣政府衛生局提醒民眾注意保暖，尤其是長者、三高及心血管疾病患者，在清晨、夜晚、進出室內外、入浴前後及前往高山等4時段務必做好保暖防護，適時增添衣服，以免因溫差過大造成血壓驟升，增加腦中風或心肌梗塞的風險。

南投縣衛生局指出，溫差過大容易誘發腦中風及心肌梗塞，下列4個時段是心血管疾病高風險時刻，務必特別留意。1、清晨與夜晚氣溫最低，起床前應先在被窩內活動四肢，穿上保暖衣物再下床，外出記得加件外套。

2、進出室內外溫差大，尤其是從室外進入冷氣房時，可先穿個外套、或站在門口適應環境溫度，避免立刻進入冷熱差異過大環境，給身體一點「適應時間」。3、入浴前後可先開暖氣或放熱水讓浴室升溫，入浴前先暖身，浴後勿太快起身，離開浴室時注意保暖。

4、出國旅遊到寒地或前往高山健行登山時，特別要做好保暖措施，循序漸進適應環境，穿著保暖衣物，且加強頭頸部及四肢末端的保暖，最外層可再添加具有防濕與防風功能的外套，並隨身攜帶慢性病藥物。

衛生局也提醒三高、心血管疾病患者，在秋冬季節應規律服藥、定期回診，如發現自己或親友出現胸悶、胸痛、心悸、呼吸困難、噁心、冒冷汗、頭暈或暈厥等心臟病症狀，或出現做不到「微笑、舉手、說你好」任一個中風徵兆動作，應立即撥打119送醫急救，掌握黃金治療時間。

