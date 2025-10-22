自由電子報
健康 > 心理精神

健康網》怕惹人不開心？ 百萬網紅心理師教你拒絕也自在

2025/10/22 11:03

百萬網紅心理師茱莉．史密斯提醒，當一個人過度迎合他人、壓抑自我，就容易陷入焦慮與關係失衡之中；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自photoAC）

百萬網紅心理師茱莉．史密斯提醒，當一個人過度迎合他人、壓抑自我，就容易陷入焦慮與關係失衡之中；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自photoAC）

〔健康頻道／綜合報導〕你是否經常為了不讓別人失望，總是微笑說「好」？英國百萬網紅心理師茱莉．史密斯（Dr. Julie Smith）指出，「討好他人」（people pleasing）這種行為並非出於善良，而是被恐懼驅動的反應。當一個人過度迎合他人、壓抑自我，就容易陷入焦慮與關係失衡之中。

茱莉．史密斯在社群平台「Dr Julie」擁有超過187萬名粉絲，在接受訪談時表示，「討好他人」是對他人情緒高度敏感、為維持和諧而不敢表達真實想法的心理反應。

她也提醒，有些人只要想到別人可能不開心，就會覺得害怕，寧可犧牲自己的需求，也要讓對方滿意，這樣的模式多源於早期經驗，「我們曾經靠察言觀色來獲得安全與愛，但若長大後仍持續如此，反而會失去自我」。

不敢說不 就讓他人掌控你的界線

茱莉．史密斯指出，若一個人總是無法拒絕，就容易讓他人主導關係節奏。「當所有人的需求都擺在你之前，你便失去了對生活的控制權。」

她提醒，真正的善良來自選擇，而非恐懼。「果斷技巧（assertiveness skills）」是治療中重要的一環，學會在尊重他人的同時堅定地表達自我，才能讓關係更健康。

學會在尊重他人的同時堅定地表達自我，才能讓關係更健康；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自photoAC）

學會在尊重他人的同時堅定地表達自我，才能讓關係更健康；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自photoAC）

練習小拒絕 從最簡單的情境開始

要擺脫討好習慣，不能一蹴可幾。她建議，先列出讓你難以拒絕的情境，從最簡單的一項開始，例如準時下班、不再主動接下額外任務，或禮貌婉拒不必要的邀約。

多數人發現，真正開口拒絕時，對方反應沒有想像中糟。尷尬很快過去，而心裡的輕鬆與力量卻會留下來。這些小小的成功，能慢慢建立自信，讓人不再害怕說「不」。

別把善意病態化　出於選擇才有價值

茱莉．史密斯提醒，不必為了「不再討好」而刻意變得冷漠。有時我們會把自己的善意視為弱點，但事實上，善良不是錯，前提是那是你的選擇，而不是被迫的反應。當善意是出於自由意志，才真正有價值。

學會為自己而活 也讓關係更真誠

茱莉．史密斯強調，改變討好型思維是可學的過程。「從一次次練習中，你會發現自己能同時善良又堅定。」當你敢說「不」、敢表達真實想法，不僅找回自尊，也能建立更健康的關係。拒絕他人，不代表冷漠，而是讓自己與他人都更自在。

