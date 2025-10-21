健康網》高雄減重醫又出事 醫界：縮胃手術門檻BMI 40

31歲女已瘦成紙片人還伴隨韋尼克氏腦病變，有早發性失智、情緒不穩等狀況，仍無法正常飲食。（家屬提供）

〔健康頻道／綜合報導〕繼高雄減重名醫王銘嶼今年7月執行縮胃手術，短短10天內有2名患者死亡，另一名醫師宋天洲被指控為多名未達減重手術體重標準的患者，進行縮胃手術，以及其中還包含了未成年患者，被高雄市衛生局處以停業4個月處分。

BMI大於35為慢性疾病

根據台中慈濟醫院衛教資料，BMI為評估主要依據，並考其他併發症：BMI大於40或BMI大於35並伴隨肥胖引起的糖尿病、高血壓、痛風及高尿酸血症、高血脂或睡眠呼吸中止症候群等，以及BMI大於30且伴隨糖尿病。年齡限定14到65歲間，可接受全身麻醉與無濫用藥物的人。

請繼續往下閱讀...

31歲女縮胃後 食不下嚥瘦到37公斤

宋天洲進行縮胃手術出狀況的女子，為31歲、身高149公分、體重54公斤、BMI24。據了解，她長期對體態不滿意，於是從雲南下找義大大昌外科副院長、博田醫院減重外科醫師宋天洲看減肥門診，診斷為「病態性肥胖」。

送急症搶命 還伴隨早發性失智

今年4月底在博田接受宋天洲的「SASI單吻合迴腸雙通道胃繞道手術」，即同時做了縮胃和胃腸繞道手術，術後食不下嚥、無法排氣，後續到義大大昌回診追蹤，但醫師只說手術成功一切正常，結果女患者體重直線下降，7月中旬因意識昏迷被送至高雄長庚醫院急診，診斷為「胃切除及胃腸繞道術後，維他命B缺乏所致韋尼克氏腦病變」，現在體重只剩37公斤，且發生早發性失智、情緒不穩等狀況，仍無法正常飲食。

高雄博田醫院回應，宋天洲為博田兼任減重門診之合作醫師，涉及之醫療爭議案已由衛生主管機關進行審議並作出處分，院方尊重並依法配合相關懲處結果。義大大昌醫院表示，宋將依程序申覆，因仍在進行中，院方暫不評論。

台中慈濟指出，減重中心團隊累積超過2千個案經驗，會為不同病人量身評估，搭配營養師、個管師與護理師持續追蹤。病人術後飲食從一開始的輕流質到流質、軟質，半年後恢復正常飲食，卡路里減少就可以健康瘦下來，9成以上可達到預期減重目標，9成以上改善代謝疾病。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法