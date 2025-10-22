自由電子報
健康 > 新聞現時批 > 藥品資訊

健康網》補鈣有4大「眉角」 脹氣、便秘別吃「這款」

2025/10/22 12:29

營養師徐慈家指出，鈣和鐵若同時吃會互搶吸收通道，進而影響吸收成效，建議間隔1小時以上再吃；情境照。（圖取自shutterstock）



〔健康頻道／綜合報導〕國人普遍缺鈣嚴重，依國民健康署相關資料，65歲以上民眾約每7人就有1人有骨質疏鬆問題。對此，營養師徐慈家指出，鈣質雖是許多人日常補充營養品之一，但卻忽略補鈣相關知識，包括：易脹氣便秘者應避免選擇碳酸鈣、鈣＋鐵不能同時服用、不能搭配藥物吃、隨餐分次補更有效，提醒應記得以上4重點，才不會補鈣做白工。

據國民健康署的網站資料，106-109年「國民營養健康狀況變遷調查」結果發現，65歲以上民眾約每7人就有1人有骨質疏鬆。若長期鈣質攝取不足、久坐辦公室、少曬太陽或缺乏運動，易發生骨質疏鬆症，為了減緩中年以後骨質流失的速度，每日應攝取足夠的鈣質、蛋白質、維生素D等營養素。

徐慈家於臉書專頁「營養師徐慈家的斜槓生活」發文表示，鈣質雖為許多人日常營養補品之一，但補鈣也有以下4大眉角須注意：

容易脹氣、便秘應慎選：若本身體質容易脹氣、便秘，記得別選「碳酸鈣」，這種鈣片雖然便宜，但很容易讓腸胃更不舒服。

鈣＋鐵＝打架組合：兩者同時吃會互搶吸收通道，影響吸收成效，因此建議間隔1小時以上再吃。

補鈣別亂搭藥：胃藥、甲狀腺素、部分抗生素等藥物，都會干擾鈣的吸收。如果懶得記，最安全法則：與藥物間隔至少1小時再服用。

隨餐、分次補更有效：隨餐、分次補充的方式，可讓鈣吸收穩定、腸胃也更無負擔。

此外，徐慈家也曾發文提及，近年來，維生素D也是國人最缺乏的營養素之一。別以為它只是補鈣所需營養素，事實上它在身體裡的角色超乎想像，包括：老生常談的幫助鈣質吸收強健骨骼、維持免疫穩定，降低發炎與感染風險；研究也顯示，維生素D能參與超過1000個基因的調控，其實也與免疫細胞的功能息息相關。另，還能保護肌肉功能，減少肌少症與跌倒風險，因此補充對於中高齡族群尤其關鍵。

