健康網》防脂肪肝新招！ 研究發現菊苣纖維的意外好處

韭菜是富含菊苣纖維的蔬菜。（資料照）

〔健康頻道／綜合報導〕一項新研究發現，轉向菊苣纖維（Inulin）的膳食纖維的高纖維飲食，可能可以預防甚至逆轉由膳食果糖引起的常見肝病。而日常餐桌上的韭菜、蘆筍、大蒜和洋蔥等，富含有菊苣纖維。

《The Independent》（獨立報）報導，攝取大量果糖，尤其是加工食品如汽水中添加的糖分，會促使脂肪在肝臟堆積，進而造成肝臟損傷。這可能導致一種脂肪肝疾病，其特徵包括發炎，甚至可能進展為肝硬化。研究人員指出，這類肝病特別難以診斷，因為患者通常沒有明顯的體重增加。先前研究顯示，若不加以治療，這種病況也有可能引發心臟病。

根據《自然代謝》（Nature Metabolism）期刊發表的一項新研究，增加膳食纖維攝取可以改變腸道菌群，從而保護肝臟免受這類與糖分相關的損害與疾病影響。

加州大學爾灣分校研究作者張楚淳（Cholsoon Jang）表示，「我們發現一種名為菊苣纖維（Inulin）的膳食纖維，富含於蔬菜中，能改變腸道菌群，促進對有害果糖的利用。」富含菊苣纖維的蔬菜包括韭菜、蘆筍、大蒜和洋蔥。同時，小麥粉和麩皮、大麥和黑麥等也有菊苣纖維。

科學家們寫道：「在研究這2種常見膳食成分果糖與菊苣纖維的相互作用時，我們發現了一種意想不到的微生物與宿主交互機制，菊苣纖維可增強小腸微生物對果糖的分解。」研究特別發現，腸道細菌酸化擬桿菌在補充菊苣纖維後，在幫助預防肝病方面發揮關鍵作用。

研究成果目前在雄性小鼠身上發現，當腸道微生物群適應菊苣纖維時，它們會分解膳食果糖，並減輕或逆轉胰島素阻抗。這項研究提供了保護身體免於胰島素阻抗與肝臟損傷的新策略。

研究人員表示，這些發現提供了一種機制，說明纖維如何促進腸道微生物群，以減輕宿主接觸有害營養物質和疾病進展，並且提出透過飲食選擇來增強腸道健康的另一種可能。

