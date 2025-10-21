自由電子報
健康 > 抗老養生 > 皮膚醫美

健康網》BODY SHOP創辦人喪命 醫：打玻尿酸較怕饅化難治

2025/10/21 18:09

健康網》BODY SHOP創辦人喪命 醫：打玻尿酸較怕饅化難治

「美體小舖 THE BODY SHOP」台灣區創辦人黃慧娟不幸在打玻尿酸微整型時昏迷，送醫後不治。林口長庚紀念醫院皮膚部副部長黃耀立指出，這類整型最怕是「饅化」現象。（取自THE BODY SHOP臉書）

〔健康頻道／綜合報導〕美體小舖 THE BODY SHOP」台灣區創辦人黃慧娟4年前到醫美診所打玻尿酸等美容療程突然昏迷，送醫急救後不治，享壽70歲。兩位無醫師執照的醫護人員竟施以侵入性醫療，判賠361萬元。衛福部一再呼籲，請牢記「醫材安心三步驟，一認二看三諮詢」。

黃耀立談饅化急救 非常不好治療

林口長庚紀念醫院皮膚部副部長黃耀立醫師曾在台灣醫用雷射光電學會上表示，在「饅化的急救」專場指出，避免饅化的關鍵在於預防與評估。醫師應深入了解患者需求，避免過度填充與重複注射，並在發生饅化時，藉由影像檢查判定填充層次與材質，再進行有策略的臨床治療。

所謂的「饅化」是指臉部因過度注射微整填充物（如玻尿酸）而導致的過度膨脹、腫脹感，失去自然輪廓和立體感，外觀看起來像發酵的「饅頭」一樣。 這個現象在醫學上正式稱為臉部過度填充症候群。

黃耀立說：「饅化並不好治療，有些病人的情況極為困難，甚至需要以手術取出。求美者為美而來，要他們接受手術取出饅化物，往往比治療更具挑戰。」

玻尿酸在醫美 廣泛被使用

在醫美診所中，玻尿酸最常見使用部位有臉頰、唇部、鼻唇溝、下眼凹陷、淚溝、下巴、輪廓線、顴骨線條、太陽穴凹陷，甚至在耳垂、手部等處都可應用。

治療關節有20多年歷史 非人人有效

不過，骨科醫師戴大為在「骨科魂」衛教資料表示，玻尿酸也成關節保養聖品。在退化性關節炎的病程中，因為年紀大了，關節滑液分泌的能力降低，關節滑液的黏彈性也會降低，因此對於關節軟骨的屏障和保護降低，造成軟骨進一步破壞。軟骨破壞又造成發炎反應，又造成關節滑液的黏彈性再降低，形成惡性循環。

戴大為指出，玻尿酸被應用於治療退化性關節炎已有超過20年歷史。它並不是止痛藥，而是如同機車、腳踏車需要添加潤滑油一樣，將玻尿酸打進關節腔，可以補充關節滑液，潤滑關節，減輕僵硬感。它同時可以覆蓋住已經磨損的軟骨表面，形成保護層，所以也有機會減少疼痛。健保對於玻尿酸治療退化性膝關節炎目前是有條件給付。

美國骨科醫學會2013年出版的「退化性膝關節炎治療指引」也認為沒有證據顯示玻尿酸對退化性膝關節炎有療效。而歐洲骨質疏鬆與退化性關節炎學會的指引則認為值得試試看。

