健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》「美體小舖」創辦人昏迷亡 醫促有家族史最好檢查心臟

2025/10/21 17:43

「美容界教母」稱號的黃慧娟（左1）接受醫美療程時昏倒不幸死亡。（取自The Body Shop臉書）

「美容界教母」稱號的黃慧娟（左1）接受醫美療程時昏倒不幸死亡。（取自The Body Shop臉書）

〔健康頻道／綜合報導〕「美體小舖 THE BODY SHOP」台灣區創辦人黃慧娟，2021年到台北市「法漾診所」施打玻尿酸等美容療程時突然昏迷，送醫70天死亡。過去曾傳出法醫相驗認為黃女可能有心臟結構問題。據此，宇平診所心臟內科醫師劉中平指出，由於先天性心臟病通常沒有徵兆，一般民眾難以察覺，一旦家族中有人猝死，最好到醫院檢查心臟，再做後續治療。

黃慧娟在2021年到台北市「法漾診所」施打玻尿酸等美容療程時突然昏迷，送醫70天死亡，黃的獨子曾男指控，診所負責人傅仰曄和女護理師林庭玉均無醫師執照，卻實施侵入性醫療害命，還偽造就診紀錄掩蓋實情，提告求償500萬元，高等法院審理認為，傅男、林女違法替黃慧娟進行侵入性治療，屬過失不法侵害身體健康權，判決應連帶賠償361萬多元，可上訴。

不過2年前曾傳出法醫相驗認為，黃女可能有心臟結構問題。有關於心因性休克，心臟內科劉中平醫師提醒民眾，先天性心臟疾病其實也是猝死的高危險群，因為結構異常，有些患者容易產生心臟內的血栓，有些患者容易發生心律不整。如果提早檢查發現，其實可以使用藥物預防，減少一些遺憾。

劉中平說明，其中最常發生猝死的原因是肥厚性心肌病變以及心臟冠狀動脈異常，而這兩種疾病是可以透過先進的醫療設備及早診斷出一些患者的。

他接著舉例說，美國大學校隊成員有比較高的心臟猝死機會，特別是第一級的男子籃球錦標賽選手，比起美式足球和田徑選手都要高。目前已經透過加強運動選手的心臟疾病篩檢和急救設備提升以及CPR技術的推廣，降低選手心臟猝死的死亡率，顯示醫療的努力是可以減少運動員的生命危險。

因此他建議，如果家族成員中曾經發生猝逝的不幸事件，最好到醫院檢查心臟，如果有血栓的危險，可以投以抗凝血劑，讓血液的循環更好。如果是高風險的心律不整，除了用藥以外，也可以考慮使用植入式心律去顫器（Implantable Cardioverter, ICD），來避免猝死的風險。

