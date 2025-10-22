自由電子報
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》「母蜆」不只補肝 造血、代謝等5大保健亮點

2025/10/22 11:49

營養師王證瑋表示，母蜆不只是湯裡的配角，它還有造血、補能量、穩定血壓等作用，建議以清蒸、煮湯方式烹調，避免重油快炒；示意圖。（圖取自photoAC）

〔健康頻道／綜合報導〕提到「母蜆」（蜆仔），很多人的第一反應就是：補肝。營養師王證瑋表示，在台灣，蜆仔湯是從小吃到大的家常菜，但其實母蜆的營養不只顧肝，還能幫助造血、提升代謝；對現代人來說，可說是低調卻超實用的營養寶庫。不僅女性、青少年補充有助減少疲勞與頭暈；經常熬夜、壓力大族群或長期用藥者補充，也有助肝臟解毒、修復，作用特別佳。

王證瑋於臉書專頁「營養小當家_阿罐營養師」發文表示，母蜆營養豐富，5大健康亮點如下：

護肝首選：母蜆含有牛磺酸與多種胺基酸，可幫助肝臟解毒與修復，對於經常熬夜或長期用藥的人特別有益。

促進造血與攜氧能力：富含血基質鐵與維生素B12，能幫助紅血球生成，讓血液攜氧效率更好，減少疲勞與頭暈；對女性、青少年特別重要。

幫助代謝、增強體力：母蜆中的維生素B群（特別是B2、B6）參與能量代謝，讓身體更有活力，改善容易疲倦的狀態。

保護心血管：鉀、鎂等礦物質能穩定血壓，降低心血管疾病風險。

低脂高蛋白：母蜆提供優質蛋白質，脂肪含量卻很低，是健康又不怕發胖的營養來源。

另，王證瑋建議以「清蒸、煮湯」方式烹調，避免重油快炒。至於市售蜆精產品須注意含鈉量，腎臟功能不佳者不宜過量。此外，也不需要天天大量吃，均衡飲食才是健康關鍵。

王證瑋強調，母蜆不只是湯裡的配角，它能護肝、造血、補充能量，還能穩定血壓、提供高蛋白。適量攝取，對於熬夜族、壓力大族群、或需要補充營養的人來說，也是日常保健的好幫手。

