健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》外食族8成蔬菜吃不夠 4招補回健康量

2025/10/23 07:36

國健署指出，僅約2成的成人蔬菜攝取量達標，建議除須均衡飲食，也應把握攝取當季、新鮮、減少搭配醬料等原則，讓飲食更健康；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕外食族是否覺得菜好貴、沒空煮、外食蔬菜選擇少，因此飲食也經常膳食纖維吃不足？國民健康署於臉書專頁「食在好健康」發文表示，約8成的成年人每日蔬菜量吃不夠，想要補充營養缺口，建議在小吃店或滷味攤點餐時加點蔬菜、吃自助餐多夾葉菜或根莖類等蔬菜、吃合菜時選擇含蔬菜的主菜或湯品，以及挑選可生食的蔬菜，掌握以上4個小技巧，輕鬆補充蔬菜攝取不足的缺口。

外食補充蔬菜4秘訣

國健署指出，依據《每日飲食指南》建議，一般成年人每日至少攝取3份蔬菜（每份約為半碗煮熟蔬菜），但根據最新國民營養健康調查報告，僅約2成的成年人有達標。吃不到足夠蔬菜量，該怎麼補救？國健署具體提出以下4大技巧，建議日常飲食可試試，有助增加每日蔬菜攝取量：

技巧1：到小吃店或滷味攤加點一份蔬菜，或至超市／超商選購生菜沙拉、輕滷蔬菜包等，方便補充日常蔬菜缺口。

技巧2：自助餐挑選菜色時，多夾葉菜類、菇類、黃瓜或絲瓜等瓜類；或是胡蘿蔔、白蘿蔔等根莖類蔬菜，取代甜不辣、米血糕等加工品。

技巧3：與親友聚餐吃合菜時，選擇含蔬菜的主菜或湯品，例如：芥蘭牛肉、彩椒雞丁、青菜豆腐湯等。

技巧4：選擇可生食的蔬菜，例如：大番茄、小黃瓜、甜椒、胡蘿蔔、萵苣等，省去烹調心力與時間。

國健署並提醒，補充蔬菜時，建議把握「當季、新鮮、減少搭配醬料」等原則，也要記得維持每日均衡飲食，不僅價格划算又美味，也能讓飲食更健康。

