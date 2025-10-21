63歲男弓部8公分主動脈瘤 北榮免開胸、繞道拆彈

北榮團隊率先引進「客製化胸主動脈開窗支架」，在不進行頸部繞道手術的情況下，完成全主動脈弓置換術，解決腫瘤破裂危機。（記者林志怡攝）

〔記者林志怡／台北報導〕63歲謝先生曾因主動脈剝離、接受傳統手術，後來追蹤發現弓部動脈瘤已長到8公分，且十分接近通往腦部的3條重要血管分支，形同體內的「不定時炸彈」。北榮團隊率先引進「客製化胸主動脈開窗支架」，在不進行頸部繞道手術的情況下，完成全主動脈弓置換術，解決腫瘤破裂危機。

謝先生在2005年因為主動脈剝離，接受傳統開放式胸主動脈置換手術，後續追蹤發現弓部動脈瘤逐漸增長至8公分，若不及時處理，隨時可能有破裂風險，但醫師評估二次開胸可能需要處理組織沾黏，手術時間將大幅拉長，風險也明顯提高，因此醫療團隊評估後，使用「客製化胸主動脈開窗支架」治療。

病友謝先生（右）感謝北榮醫療團隊的協助。（記者林志怡攝）

北榮心臟外科主治醫師陳沂名說明，主動脈弓部瘤是退化性疾病，好發於70歲以上男性，或有抽菸習慣、有三高病史者，像是不定時炸彈，隨時可能造成血管破裂，且因腫瘤發生位置非常接近通往腦部的3個重要血管分枝，除了本身破裂風險外，也會增加中風風險。

陳沂名指出，正常的主動脈弓直徑落在3公分左右，依據個人體型會略有差異，但大型統計顯示，若胸主動脈直徑超過6公分，破裂風險將從不到萬之一竄升至7至12%，因此臨床上會以6公分為指標。

此外，陳沂名表示，除了控制危險因子外，手術是唯一根治方式，目前以微創主動脈支架置入手術為主流，但通常需先進行頸部繞道手術，確保腦部血流暢通，患者條件不合事實，則須採取開放式手術切除腫瘤並重建。

陳沂名說，北榮引進的「客製化胸主動脈開窗支架」依據每位患者獨特的主動脈形狀、走向、各別頸部分支動脈大小與支動脈，即可有效隔離動脈瘤並預防破裂，也保持頸部血流暢通，降低中風風險，手術也只會在兩側鼠蹊各形成約0.5公分的傷口，術後恢復更快、住院期也更短。

不過，陳沂名提醒，主動脈瘤與動脈剝離都是「不定時炸彈」，胸痛、背痛是常見警訊，呼籲民眾戒菸、控制三高、定期追蹤，若出現疑似症狀，應儘速就醫，以免延誤治療，造成致命風險。

