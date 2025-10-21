自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

63歲男弓部8公分主動脈瘤 北榮免開胸、繞道拆彈

2025/10/21 17:11

北榮團隊率先引進「客製化胸主動脈開窗支架」，在不進行頸部繞道手術的情況下，完成全主動脈弓置換術，解決腫瘤破裂危機。（記者林志怡攝）

北榮團隊率先引進「客製化胸主動脈開窗支架」，在不進行頸部繞道手術的情況下，完成全主動脈弓置換術，解決腫瘤破裂危機。（記者林志怡攝）

〔記者林志怡／台北報導〕63歲謝先生曾因主動脈剝離、接受傳統手術，後來追蹤發現弓部動脈瘤已長到8公分，且十分接近通往腦部的3條重要血管分支，形同體內的「不定時炸彈」。北榮團隊率先引進「客製化胸主動脈開窗支架」，在不進行頸部繞道手術的情況下，完成全主動脈弓置換術，解決腫瘤破裂危機。

謝先生在2005年因為主動脈剝離，接受傳統開放式胸主動脈置換手術，後續追蹤發現弓部動脈瘤逐漸增長至8公分，若不及時處理，隨時可能有破裂風險，但醫師評估二次開胸可能需要處理組織沾黏，手術時間將大幅拉長，風險也明顯提高，因此醫療團隊評估後，使用「客製化胸主動脈開窗支架」治療。

病友謝先生（右）感謝北榮醫療團隊的協助。（記者林志怡攝）

病友謝先生（右）感謝北榮醫療團隊的協助。（記者林志怡攝）

北榮心臟外科主治醫師陳沂名說明，主動脈弓部瘤是退化性疾病，好發於70歲以上男性，或有抽菸習慣、有三高病史者，像是不定時炸彈，隨時可能造成血管破裂，且因腫瘤發生位置非常接近通往腦部的3個重要血管分枝，除了本身破裂風險外，也會增加中風風險。

陳沂名指出，正常的主動脈弓直徑落在3公分左右，依據個人體型會略有差異，但大型統計顯示，若胸主動脈直徑超過6公分，破裂風險將從不到萬之一竄升至7至12%，因此臨床上會以6公分為指標。

此外，陳沂名表示，除了控制危險因子外，手術是唯一根治方式，目前以微創主動脈支架置入手術為主流，但通常需先進行頸部繞道手術，確保腦部血流暢通，患者條件不合事實，則須採取開放式手術切除腫瘤並重建。

陳沂名說，北榮引進的「客製化胸主動脈開窗支架」依據每位患者獨特的主動脈形狀、走向、各別頸部分支動脈大小與支動脈，即可有效隔離動脈瘤並預防破裂，也保持頸部血流暢通，降低中風風險，手術也只會在兩側鼠蹊各形成約0.5公分的傷口，術後恢復更快、住院期也更短。

不過，陳沂名提醒，主動脈瘤與動脈剝離都是「不定時炸彈」，胸痛、背痛是常見警訊，呼籲民眾戒菸、控制三高、定期追蹤，若出現疑似症狀，應儘速就醫，以免延誤治療，造成致命風險。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中