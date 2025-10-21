空腹喝咖啡傷身？ 5誘因引發皮質醇飆升

有5個導致皮質醇飆升的誘因。攝取咖啡因過多為5個誘因之一。（法新社）

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕由於快節奏的生活方式，許多人都面臨皮質醇長期升高的問題，進而嚴重損害健康。 從慢性疲勞到體重增加和免疫力下降，高皮質醇水平會悄悄地影響身體多個系統。印度時報（TOI）指出，有5個導致皮質醇飆升的誘因。

攝取咖啡因過量：咖啡因會刺激中樞神經系統，並升高皮質醇水平，尤其是在大量攝取或空腹攝取時。雖然適量攝取通常是安全的，但過量攝取可能會影響睡眠、增加焦慮，並導致皮質醇水平不必要地飆升。

請繼續往下閱讀...

美國國立衛生研究院發表的1項研究表示，攝取咖啡因會影響全天皮質醇的分泌，尤其是在咖啡因攝取習慣不同的人群中。

消極的思維模式：長期的悲觀主義、自我批評和過度思考都會影響心理健康，尤其是當大腦處於感知壓力的循環中時，身體無法區分真實危險和想像的危險，皮質醇水平會隨之升高。

1項名為「注意你的想法：自我產生的壓力誘發的皮質醇和α-澱粉酶水平及基線水平之間的關聯」的研究稱，更多負面情緒想法與皮質醇水平升高有關。

高強度運動：雖然運動對健康至關重要，但過度訓練，尤其是高強度訓練，可能會被身體視為一種壓力，從而引發皮質醇升高。這會阻礙人體恢復階段，導致疲勞甚至體重減輕。

將高強度訓練與瑜珈、散步等低強度活動平衡並搭配充足休息，有助於讓身體修復。美國史丹佛大學發表的1項報告顯示，高強度間歇訓練和長時間高強度有氧運動，會顯著升高皮質醇水平。如果訓練過於頻繁且缺乏恢復，皮質醇水平可能會持續升高。

睡眠品質差或不規律：睡眠和皮質醇之間有著千絲萬縷的關係。理想情況下，皮質醇水平會在清晨醒來時達到峰值，並在夜間下降以幫助睡眠。睡眠不足或睡眠時間不規律會擾亂身體的自然節律，進而升高皮質醇水平，導致失眠、煩躁和疲勞。

1項名為「睡眠不足導致第二天晚上皮質醇水平升高」的研究表示，睡眠不足可能會影響壓力反應的恢復力，並可能加速因糖皮質激素過量所引發的代謝與認知問題的發展。

血糖飆升：血糖頻繁波動，尤其是在食用高血糖指數食物或加工食品後，會迫使身體釋放更多胰島素。反過來，皮質醇會釋放以幫助調動能量，尤其是在血糖飆升後驟降時。久而久之會導致胰島素抗阻、體重增加和腎上腺失調。

發表在開放取用期刊上的1項研究解釋，壓力會升高皮質醇，從而升高血糖水平。這對於糖尿病患者尤其重要，因為他們可能已經難以控制血糖。某些疾病（例如庫欣氏症候群）會導致皮質醇過量，進而引發或加重糖尿病。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法