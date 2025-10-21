健康網》常脹氣不一定都是飲食問題！ 專家揭隱性因素

肚子脹氣成因多，專家表示，水分滯留、壓力也可能惹禍；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕你常有肚子脹氣困擾嗎？專家表示，這可能與民眾的飲食無關，水分滯留、便秘、荷爾蒙變化與壓力，也都可能導致腹脹，讓你整個人像氣球一樣膨脹起來。專家也建議，不妨記錄飲食與症狀，尋找腹脹的模式。

《Daily Mail》報導，吃完一頓大餐後覺得肚子不舒服、鼓鼓的，是許多人常見的抱怨，但根據一位知名營養學家的說法，這只是5種腹脹類型中的其中之一。

根據2023年《羅馬基金會全球流行病學研究》（Rome Foundation Global Epidemiology Study）調查，來自26個國家的51,425名受訪者中，近1/5（18%）的人每週至少腹脹1次，而且許多人同時會出現噁心與腹痛的症狀。

公共健康營養學家艾瑪．德比郡博士（Dr. Emma Derbyshire）指出，腹脹可分為多種類型，並非全都與飲食有關。常見的有5種，包括由豆類與碳酸飲料引起的氣體型腹脹、水分滯留型腹脹、荷爾蒙型腹脹、食物敏感型腹脹，以及因消化遲緩所造成的腹脹。

他表示，水分滯留、便秘、荷爾蒙變化與壓力也都可能導致腹脹，讓你整個人像氣球一樣膨脹起來。通常腹脹不只是一個原因造成的，但最常見的還是腸胃中的氣體。這可能與消化問題有關，例如，吃太快、食物不耐症或食物過敏，都可能讓腸胃功能出現障礙，導致氣體堆積。此外，焦慮也可能引起腹脹，因為人在緊張時會不自覺地吞入過多空氣。

哪些食物會引起腹脹？艾瑪．德比郡表示，烘豆、碳酸飲料、乳製品、高麩質食物、無糖甜味劑和油膩的垃圾食物，以及辣椒與辛辣食物，都是常見導致腹脹的元凶。另外，減少十字花科蔬菜（如高麗菜、花椰菜和抱子甘藍）以及豆類（如豌豆、豆子和小扁豆）的攝取量，會有助於減少脹氣和腹脹。

他也提醒，當進入秋季和冬季時，要少吃高脂肪、高糖的食物，因為它們會導致腸道細菌不健康。

如何快速緩解腹脹？艾瑪．德比郡說明，即使水分滯留，也不要停止喝水，例如，喝一杯薄荷茶，或是輕鬆散步，以及避免穿緊身衣物。預防往往是最好的治療方法，他建議，記錄飲食與症狀，尋找腹脹的模式，找到腹脹發生的規律。

艾瑪．德比郡提醒，如果腹脹持續3週或更長時間，每週發生3-4次以上，儘管注意飲食但仍未改善，或者伴有腹痛、發燒、便血、腹瀉或嘔吐、胃灼熱或食慾不振，最好諮詢醫生。

