自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》常脹氣不一定都是飲食問題！ 專家揭隱性因素

2025/10/21 19:11

肚子脹氣成因多，專家表示，水分滯留、壓力也可能惹禍；圖為情境照。（圖取自freepik）

肚子脹氣成因多，專家表示，水分滯留、壓力也可能惹禍；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕你常有肚子脹氣困擾嗎？專家表示，這可能與民眾的飲食無關，水分滯留、便秘、荷爾蒙變化與壓力，也都可能導致腹脹，讓你整個人像氣球一樣膨脹起來。專家也建議，不妨記錄飲食與症狀，尋找腹脹的模式。

Daily Mail》報導，吃完一頓大餐後覺得肚子不舒服、鼓鼓的，是許多人常見的抱怨，但根據一位知名營養學家的說法，這只是5種腹脹類型中的其中之一。

根據2023年《羅馬基金會全球流行病學研究》（Rome Foundation Global Epidemiology Study）調查，來自26個國家的51,425名受訪者中，近1/5（18%）的人每週至少腹脹1次，而且許多人同時會出現噁心與腹痛的症狀。

公共健康營養學家艾瑪．德比郡博士（Dr. Emma Derbyshire）指出，腹脹可分為多種類型，並非全都與飲食有關。常見的有5種，包括由豆類與碳酸飲料引起的氣體型腹脹、水分滯留型腹脹、荷爾蒙型腹脹、食物敏感型腹脹，以及因消化遲緩所造成的腹脹。

他表示，水分滯留、便秘、荷爾蒙變化與壓力也都可能導致腹脹，讓你整個人像氣球一樣膨脹起來。通常腹脹不只是一個原因造成的，但最常見的還是腸胃中的氣體。這可能與消化問題有關，例如，吃太快、食物不耐症或食物過敏，都可能讓腸胃功能出現障礙，導致氣體堆積。此外，焦慮也可能引起腹脹，因為人在緊張時會不自覺地吞入過多空氣。

哪些食物會引起腹脹？艾瑪．德比郡表示，烘豆、碳酸飲料、乳製品、高麩質食物、無糖甜味劑和油膩的垃圾食物，以及辣椒與辛辣食物，都是常見導致腹脹的元凶。另外，減少十字花科蔬菜（如高麗菜、花椰菜和抱子甘藍）以及豆類（如豌豆、豆子和小扁豆）的攝取量，會有助於減少脹氣和腹脹。

他也提醒，當進入秋季和冬季時，要少吃高脂肪、高糖的食物，因為它們會導致腸道細菌不健康。

如何快速緩解腹脹？艾瑪．德比郡說明，即使水分滯留，也不要停止喝水，例如，喝一杯薄荷茶，或是輕鬆散步，以及避免穿緊身衣物。預防往往是最好的治療方法，他建議，記錄飲食與症狀，尋找腹脹的模式，找到腹脹發生的規律。

艾瑪．德比郡提醒，如果腹脹持續3週或更長時間，每週發生3-4次以上，儘管注意飲食但仍未改善，或者伴有腹痛、發燒、便血、腹瀉或嘔吐、胃灼熱或食慾不振，最好諮詢醫生。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中