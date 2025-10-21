自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

41歲男腦瘤竟是肺腺癌轉移 標靶+手術重返職場

2025/10/21 16:22

彰基胸腔內科主任林聖皓提醒，肺腺癌初期不易察覺，非吸菸者也可能罹患。（圖由彰基提供）

彰基胸腔內科主任林聖皓提醒，肺腺癌初期不易察覺，非吸菸者也可能罹患。（圖由彰基提供）

〔記者湯世名／彰化報導〕1名41歲的許姓男子某日清晨突然出現右側肢體無力與抽搐，倒地不起，經送醫後以電腦斷層及核磁共振檢查，發現其腦部有3.1公分大的腫瘤，以及右下肺4公分腫塊，確診為肺腺癌合併腦轉移，醫療團隊經使用第3代EGFR標靶藥物，經過一段時間，肺部腫瘤從4公分縮小為2.8公分，再實施腦部腫瘤手術，術後恢復良好，現已重返職場。

彰化基督教醫院胸腔內科主任林聖皓指出，肺腺癌在臨床上是很具挑戰性的癌症類型之一，尤其即使非吸菸者也可能罹患。他說，肺腺癌初期沒有咳嗽或胸悶等典型症狀，等到腫瘤被發現時常已侵犯或轉移，一旦出現頭暈、咳嗽或神經異常時，往往已屬晚期。

他以41歲的許姓男子為例說，許男某日突然出現右側肢體無力與抽搐，倒地不起，送醫檢查確診為肺腺癌合併腦轉移。經第3代EGFR標靶藥物治療，使治療更具針對性與精準性。經過一段時間，影像追蹤顯示肺部腫瘤從4公分縮小為2.8公分，控制成效顯著。

儘管標靶藥物初期控制良好，許男仍出現神經症狀。胸腔內科隨即啟動跨科整合照護，與神經外科醫師孫立偉合作完成腦部腫瘤手術，術後神經功能逐漸恢復。考量長期治療效果，再進行肺葉切除手術達成更徹底的控制。許男術後恢復良好，現已重返職場、並轉任計程車司機。

林聖皓指出，肺癌早期幾乎無症狀，唯有透過低劑量電腦斷層才能及早發現。只要有吸菸史、家族病史或長期暴露油煙的民眾，都應定期篩檢，別等身體出現警訊才就醫。

