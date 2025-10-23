健康網》霜降秋燥身體先知 中醫：得少量多次補水

霜降時天氣早晚溫差大，瑞隆馬光中醫診所醫師鍾典育建議，避免吃生冷蔬食及冰品；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕瑞隆馬光中醫診所醫師鍾典育發現，近期有許多乾咳與皮膚癢的民眾，之前狀況雖穩定，老毛病卻在季節交替之際又來打招呼。

鍾典育說，這是因為秋天的降雨量減少，氣候乾燥，在中醫裡指的是「秋燥」，常會導致體內的津液耗損，容易讓口乾舌燥、皮膚乾癢與乾咳的症狀反覆出現。這時候要避免吃太辛辣與容易上火的食物。

秋季最後的一個節氣就是霜降，從名字來看，就代表著天氣溫度下降、開始降霜、冬天即將來臨。霜降就像是一個橋梁，連結了秋天與冬天的特性，早晚溫差開始變大，天氣也比較乾燥，許多呼吸道、心血管與皮膚疾病也開始蠢蠢欲動。

鍾典育提醒，血管彈性較不好的長輩與三高患者更是要注意頭部、頸部、背部與雙腳的保暖，隨身攜帶一件薄外套，避免受涼，以免讓血管突然強力收縮，造成血壓瞬間大幅度上升或增加中風等心血管疾病的風險。

飲食上也要避免太生冷的蔬果與冰品，即使是稍有涼意的季節，也不能忘記水分的攝取。少量多次地補充水分，不要等到口渴了才想到喝水，才能維持血液良好的流動性。

潤肺補腎的黑白養生茶

●材料

黑豆15g（補腎益精、養血）

百合10g（養陰潤肺、安神）

銀耳6g（滋陰潤肺、生津）

●做法

1.黑豆洗淨後，乾鍋小火炒至微裂、香氣溢出。

2.銀耳泡發，撕成小片。

3.將黑豆、百合、銀耳一同放入電鍋內鍋，加水600ml。

4.外鍋加1杯水，按下開關，跳起後再悶10分鐘。

5.可加少許蜂蜜調味，溫熱飲用最佳。

