自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 中醫藥

健康網》霜降秋燥身體先知 中醫：得少量多次補水

2025/10/23 09:05

霜降時天氣早晚溫差大，瑞隆馬光中醫診所醫師鍾典育建議，避免吃生冷蔬食及冰品；圖為情境照。（圖取自freepik）

霜降時天氣早晚溫差大，瑞隆馬光中醫診所醫師鍾典育建議，避免吃生冷蔬食及冰品；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕瑞隆馬光中醫診所醫師鍾典育發現，近期有許多乾咳與皮膚癢的民眾，之前狀況雖穩定，老毛病卻在季節交替之際又來打招呼。

鍾典育說，這是因為秋天的降雨量減少，氣候乾燥，在中醫裡指的是「秋燥」，常會導致體內的津液耗損，容易讓口乾舌燥、皮膚乾癢與乾咳的症狀反覆出現。這時候要避免吃太辛辣與容易上火的食物。

秋季最後的一個節氣就是霜降，從名字來看，就代表著天氣溫度下降、開始降霜、冬天即將來臨。霜降就像是一個橋梁，連結了秋天與冬天的特性，早晚溫差開始變大，天氣也比較乾燥，許多呼吸道、心血管與皮膚疾病也開始蠢蠢欲動。

鍾典育提醒，血管彈性較不好的長輩與三高患者更是要注意頭部、頸部、背部與雙腳的保暖，隨身攜帶一件薄外套，避免受涼，以免讓血管突然強力收縮，造成血壓瞬間大幅度上升或增加中風等心血管疾病的風險。

飲食上也要避免太生冷的蔬果與冰品，即使是稍有涼意的季節，也不能忘記水分的攝取。少量多次地補充水分，不要等到口渴了才想到喝水，才能維持血液良好的流動性。

潤肺補腎的黑白養生茶

●材料
黑豆15g（補腎益精、養血）
百合10g（養陰潤肺、安神）
銀耳6g（滋陰潤肺、生津）

●做法

1.黑豆洗淨後，乾鍋小火炒至微裂、香氣溢出。

2.銀耳泡發，撕成小片。

3.將黑豆、百合、銀耳一同放入電鍋內鍋，加水600ml。

4.外鍋加1杯水，按下開關，跳起後再悶10分鐘。

5.可加少許蜂蜜調味，溫熱飲用最佳。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中