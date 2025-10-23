自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 中醫藥

健康網》霜降來了別鐵齒 中醫：照著老祖宗養生法做

2025/10/23 08:05

這個時節多吃白蘿蔔可以脾化痰、生津潤燥、促進消化；示意圖。（圖取自freepik）

這個時節多吃白蘿蔔可以脾化痰、生津潤燥、促進消化；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕霜降養生有原則，新北市中醫師公會理事吳柏儒表示，先觀自己身體變化，人體皮膚腠理開始收斂，氣血運行漸緩，陽氣內收。若此時不注意保暖與調養，極易受到風寒、燥邪侵襲。他叮嚀，在這節氣轉換的時刻，順應「日短夜長」，早睡可養陽，早起可防寒凝。

吳柏儒表示，生活起居與保健，小小改變，讓身體能慢慢適應天氣、環境的改變，有4個要訣：

●保暖五處：足、腹、頸、肩、膝最易受寒，應特別防護。熱水泡腳可促血行、助眠防感冒，古語云「秋天洗腳，肺潤腸濡」。

●早睡早起：順應「日短夜長」，早睡可養陽，早起可防寒凝。

●適度運動：晨練宜晚些，避免霧寒。太極、八段錦、快走皆可強筋健骨、調氣血。

●防秋燥保濕：居家可使用加濕器，皮膚乾燥者可外敷芝麻油、乳液潤膚。

食療也可以幫助身體運行更好：

●白蘿蔔：有「霜降蘿蔔賽人參」之稱，能健脾化痰、生津潤燥、促進消化；但脾胃虛寒者宜熟食或與羊肉同燉。羊肉湯能溫中補氣、散寒養血，是霜降後進補佳品。

●柿子：潤肺生津、清熱止咳，但脾虛多痰者不宜多食。

●百合蓮子粥：養陰安神、潤肺止咳。

●山藥芡實粥：健脾益氣、收斂固精，適合虛弱體質者。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中