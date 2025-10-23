健康網》霜降來了別鐵齒 中醫：照著老祖宗養生法做

這個時節多吃白蘿蔔可以脾化痰、生津潤燥、促進消化；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕霜降養生有原則，新北市中醫師公會理事吳柏儒表示，先觀自己身體變化，人體皮膚腠理開始收斂，氣血運行漸緩，陽氣內收。若此時不注意保暖與調養，極易受到風寒、燥邪侵襲。他叮嚀，在這節氣轉換的時刻，順應「日短夜長」，早睡可養陽，早起可防寒凝。

吳柏儒表示，生活起居與保健，小小改變，讓身體能慢慢適應天氣、環境的改變，有4個要訣：

●保暖五處：足、腹、頸、肩、膝最易受寒，應特別防護。熱水泡腳可促血行、助眠防感冒，古語云「秋天洗腳，肺潤腸濡」。

●早睡早起：順應「日短夜長」，早睡可養陽，早起可防寒凝。

●適度運動：晨練宜晚些，避免霧寒。太極、八段錦、快走皆可強筋健骨、調氣血。

●防秋燥保濕：居家可使用加濕器，皮膚乾燥者可外敷芝麻油、乳液潤膚。

食療也可以幫助身體運行更好：

●白蘿蔔：有「霜降蘿蔔賽人參」之稱，能健脾化痰、生津潤燥、促進消化；但脾胃虛寒者宜熟食或與羊肉同燉。羊肉湯能溫中補氣、散寒養血，是霜降後進補佳品。

●柿子：潤肺生津、清熱止咳，但脾虛多痰者不宜多食。

●百合蓮子粥：養陰安神、潤肺止咳。

●山藥芡實粥：健脾益氣、收斂固精，適合虛弱體質者。

