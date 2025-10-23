自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 中醫藥

健康網》秋冬交替4種老毛病 身體早知「霜降」來了

2025/10/23 06:05

新北市中醫師公會理事吳柏儒說，氣溫驟降、晝夜溫差大、寒燥並重，最易誘發舊疾復發或潛在疾病加重。（圖取自freepik）

新北市中醫師公會理事吳柏儒說，氣溫驟降、晝夜溫差大、寒燥並重，最易誘發舊疾復發或潛在疾病加重。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕34歲的上班族小芸，每年到了霜降後，鼻子比農民曆還靈。她笑說：「我不用看日曆，只要開始打噴嚏、喉嚨乾，就知道霜降到了。」這幾年天氣忽冷忽熱，她的鼻子先癢，接著晚上咽喉乾痛、睡不好，常得靠抗組織胺才能入眠，但副作用又讓她頭昏腦脹。

新北市中醫師公會理事吳柏儒說：「這是的秋燥傷肺與寒邪並行的表現」。霜降，是二十四節氣中秋季的最後一個節氣，也是秋冬交替的轉折點。《月令七十二候集解》有云：「氣肅而凝，露結為霜。」此時氣溫驟降、晝夜溫差大、寒燥並重，最易誘發舊疾復發或潛在疾病加重。

●呼吸道與肺部疾病：最怕「冷空氣直灌」

霜降以後，氣溫下降、空氣乾燥，慢性支氣管炎、氣喘、咳嗽及過敏性鼻炎常頻繁發作。尤其早晚氣溫低，冷空氣刺激呼吸道，使氣管收縮、痰液不易排出，患者常感胸悶氣短。

保健要領：
出門務必戴口罩與圍巾，避免冷風直灌口鼻；晨練者宜晚些外出，讓太陽升起後再運動；家中可使用加濕器、常飲溫水、蜂蜜梨水或百合蓮子羹潤肺止咳。

對於兒童與過敏體質者，還要提防秋冬季的病毒性呼吸道感染，如支氣管肺炎、流感與腺病毒感染等。霜降後應避免帶孩子到人潮密集場所，保持居家通風。

●腸胃疾病：冷熱不均最傷脾

中醫講「脾為後天之本」，氣候轉冷後，脾陽漸弱、運化功能下降，若仍貪吃冰飲或油膩燒烤，易出現腹脹、胃酸、腹瀉等症狀。

保健要領：
飲食宜「健脾和胃、平補為主」。可選山藥、南瓜、小米、紅棗、蓮子、芡實等溫潤食材入粥，如山藥芡實粥或南瓜小米粥，有助健脾益氣。避免過食辛辣及過飽，晚餐不宜太晚，以防夜間胃酸倒流。

此外，霜降後應減少冷飲與生食。老年人或胃腸虛寒者，可飲少量薑棗湯溫中散寒，並注意腹部保暖。

●心腦血管疾病：氣候突冷易誘發中風

霜降過後，氣溫驟降、血管收縮、血壓上升，是中風與心絞痛的高峰期。醫學氣象研究指出，70%以上的腦中風發生在秋末冬初。冷刺激會導致交感神經興奮、血液黏稠度增加，血栓風險隨之上升。

保健要領：
心血管患者要特別注意早晚保暖，尤其頭、頸、手腳與腰部。每日測量血壓，維持規律服藥，不可間斷。飲食上宜少鹽少油、增加蔬果與高纖穀物，避免熬夜與情緒激動。

夜間泡腳可促進下肢血液循環，對預防血管痙攣有幫助。若出現突發頭暈、語塞、手腳無力等症狀，務必及時就醫。

●風濕與關節疾病：冷濕入骨、痠痛加重

霜降後濕寒並重，氣血運行不暢，老年人常覺關節痠、僵、疼痛，尤其膝關節或腰背部。中醫稱此為「寒濕痹證」，若再受風寒侵襲，疼痛甚至會影響行走。

保健要領：
應「避寒保暖、防潮濕」，可用熱毛巾敷或艾灸大椎、膝眼等穴位，促氣血流通。外出宜穿長褲與襪子，不可赤腳著涼；雨天注意防潮。夜晚可泡腳或熱敷關節，助陽祛寒、改善睡眠。

●若身在海外：霜降不止防病，更要防災

吳柏儒醫師提醒，若生活在溫帶地區（如北美、歐洲或日本北海道等），霜降常伴隨第一場霜雪與大風天。此時除了預防呼吸道與關節疾病外，更要注意季節性抑鬱症（SAD）與意外跌倒傷害。

氣候驟冷、日照減少易引起情緒低落、睡眠品質下降。建議每日接觸陽光30分鐘以上，多攝取富含色胺酸與維生素B群的食物（如香蕉、深綠蔬菜、全麥、雞蛋），有助於提升血清素分泌、穩定心情。

對老年人而言，地面結霜時易滑倒，應穿防滑鞋、避免清晨外出運動，以防跌倒造成骨折或頭部外傷。

吳柏儒提醒，霜降是「養藏之始」，保暖之外，更要調整生活節奏。早睡早起、心境平和，飲食「潤而不膩」，便能順應節氣、少生病氣。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中