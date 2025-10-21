自由電子報
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》魚油健康人別吃？ 研究揭2族群效果大不同

2025/10/21 17:51

新竹初日診所院長、減重專科醫師魏士航表示，據國外研究，補充營養素可能產生負面生理效應，因此更該思考服用劑量與時機；情境照。（圖取自freepik）

新竹初日診所院長、減重專科醫師魏士航表示，據國外研究，補充營養素可能產生負面生理效應，因此更該思考服用劑量與時機；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕前陣子媒體引述國外研究，報導「健康人不該吃魚油」，引發不少民眾討論與恐慌。新竹初日診所院長、減重專科醫師魏士航指出，這篇大型研究並不是在否定魚油，而是揭示它在不同族群中可能有不同效果。對健康人來說，長期補充魚油可能輕度增加心房顫動風險；但對已有心血管疾病的人來說，卻可能有助穩定病情、降低死亡率。因此，補充魚油的重點應在於時機與劑量，而非全盤否決。

魏士航於臉書專頁發文指出，刊登於《BMJ Medicine》（2024）的這項研究，追蹤、分析約41萬名英國中年人長達12年。結果發現，在沒有心血管疾病的族群中，規律補充魚油的人，心房顫動風險上升約13%、中風風險約高出5%。但在已有心血管疾病的人中，魚油反而能減少心臟病惡化與死亡風險；對於那些原本健康、後來出現心衰竭者，魚油補充者的死亡率也較低。換言之，魚油不是有害，而是作用方向取決於身體狀況。

此外，魏士航提及，研究作者雖在結論中提醒，一般健康族群若以魚油作為初級預防，應謹慎使用，但這句話的重點應是指科學上的謹慎。另，該研究雖調整了年齡、BMI、飲酒、吸菸與運動習慣等變數，但仍有所侷限，例如：無法掌握魚油的實際劑量、EPA/DHA比例與使用時間長短，而這些差異往往是影響健康效果的關鍵。

魏士航進一步表示，該研究並未發現全因死亡率上升，「健康→死亡」路徑的風險比約0.98，顯示補充魚油對於死亡率的影響沒有顯著差異。所以這篇研究的價值，不在於告訴我們魚油不能吃，而在於提醒補充營養素確實有可能會產生負面生理效應。也因此，補充時更該思考「劑量」與「時機」。

