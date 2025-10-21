自由電子報
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

長期戴降噪耳機恐傷聽力 醫：應遵守60/60原則

2025/10/21 16:15

民眾若長時間使用降噪耳機，導致聽覺過度補償反應，如果持續未改善，恐會造成聽力退化。（記者陳建志攝）

〔記者陳建志／台中報導〕28歲「阿信」每天都到圖書館拚國考，為了不被干擾，從早到晚都戴著降噪耳機，整天下來耳朵幾乎沒休息，直到最近出現耳悶、耳鳴以及頭暈等症狀，甚至睡覺時耳中不斷出現嗡嗡聲影響睡眠，就醫檢查才發現是降噪耳機使用過久，導致聽覺過度補償反應，如果持續未改善，恐會造成聽力退化。

亞洲大學附屬醫院醫師田輝勣指出，無線耳機是許多上班族、學生必備物品，從通勤、工作到睡前放鬆，許多人習慣一戴就是好幾個小時，尤其新一代耳機主打「主動式降噪」功能，只要輕輕一按，周圍世界彷彿瞬間靜止，不會聽到任何噪音，「宛如與世隔絕」，看似提升生活品質，卻也悄悄埋下健康風險。

田輝勣醫師呼籲，使用耳機應遵守60/60原則，單次使用耳機60分鐘就休息10到15分鐘，且音量維持在最大音量的60%以下。（記者陳建志攝）

他表示，降噪耳機會偵測環境噪音並製造「反向聲波」來抵銷，雖可製造出「真空式安靜」，但耳朵內部其實一直在接受「抵銷後的訊號」，內耳毛細胞和聽覺神經必須持續調整壓力與敏感度來維持平衡，就像肌肉一直維持緊繃狀態，時間久了會疲勞甚至受傷。

田輝勣提醒，如果在高噪音環境開啟降噪又聽音樂，為抵抗被降噪吸走的低頻，耳機會自動提高音量或增強某些頻段，長期下來對聽力的傷害比單純聽大聲音樂還高，對於高風險族群例如超長使用時間、對聲音敏感或容易頭暈、已有耳疾（如中耳炎、梅尼爾氏症、聽力損傷）者，都容易讓症狀惡化。

田輝勣指出，治療方式包括藥物調整血流或減壓，若是神經過度敏感，會搭配聽力復健與聲音治療，透過環境音重新訓練大腦，若伴隨焦慮或睡眠問題，甚至需要心理或行為治療介入，早期治療往往恢復快、效果好，但拖延過久，聽力細胞一旦受損就無法再生。

田輝勣呼籲，使用耳機應遵守60/60原則，單次使用耳機60分鐘就休息10到15分鐘，讓耳朵重新接觸自然環境聲，也可選擇「通透模式」而非全降噪，保留部分環境音讓耳朵不至於完全隔絕，另外音量維持在最大音量的60%以下，避免在極度安靜下聽大聲音樂；若出現耳鳴持續超過3天、頭暈合併走路不穩、突然聽不清楚別人說話，就應該立即就醫。

