有致癌風險？ 歐盟擬將含乙醇洗手液列危險物質

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕雖然乙醇是1種用於多種洗手液的成分，但歐盟正在考慮將其列為危險物質，原因是歐盟判斷乙醇可能增加致癌風險。

根據金融時報（Financial Times）報導，歐盟的歐洲化學品管理局（ECHA）內部工作小組10月10日發佈內部建議，將乙醇列為有毒物質，認為其會增加罹患癌症和妊娠併發症的風險，並建議用其他成分取代在清潔產品和其他產品中的乙醇。

歐洲化學品管理局生物殺滅產品委員會將於11月25日至28日召開會議。該監管機構表示，如果其專家委員會得出乙醇具有致癌性的結論，將建議用其他成分取代乙醇。

歐洲化學品管理局指出，乙醇仍可能被批准用於預期的生物殺滅用途，前提是這些用途在預期的暴露水平下被認為是安全的，或者沒有找到替代成分。該機構補充，尚未對此做出任何決定。

值得注意的是，世界衛生組織針對乙醇的判斷與歐盟不同。世界衛生組織將乙醇和異丙醇列為可用於手部衛生的安全物質。

