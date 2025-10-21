提高警覺！流感還有2波高峰 疾管署：12月起再升溫

疾管署提醒，目前流感疫情屬於「波動或緩降期」，預期12月初或中旬後將再上升，農曆年前後可能再衝高峰；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔記者邱芷柔／台北報導〕流感疫情雖暫時趨緩，但還沒結束！疾管署今（21日）指出，國內流感疫情雖較前一週下降7.8%，但預估仍將出現2波高峰，第一波可能在12月疫情再度急升，第二波則可能落在農曆年前後。疾管署呼籲符合公費資格者盡快接種疫苗，遠離重症威脅。

疾管署發言人曾淑慧表示，目前流感疫情整體呈下降趨勢，但仍位於流行期邊緣。根據健保急門診就診人次、急診占比及實驗室陽性率判斷，目前疫情屬於「波動或緩降期」，預期12月初或中旬後將再上升，農曆年前後可能再衝高峰。

請繼續往下閱讀...

疾管署發言人曾淑慧今（21日）指出，國內流感疫情雖下降，但預估仍將出現兩波高峰。（記者邱芷柔攝）

值得注意的是，上週新增53例流感併發重症病例及10例死亡。疾管署疫情中心主任郭宏偉指出，上週國內類流感門急診就診人次約12萬8900人次，急診就診比率為11.7%，仍高於流行閾值。重症個案年齡介於未滿10歲至90歲以上，其中72%患有慢性病、98%未接種疫苗；死亡個案年齡介於40至90多歲，多為未接種者。

疾管署防疫醫師林詠青補充，其中一例個案為北部40多歲男性，患有糖尿病與慢性肝病但未接種流感疫苗，該名個案10月中旬出現呼吸困難就醫，檢出肺炎併糖尿病急性併發症，雖接受抗病毒與抗生素治療仍因敗血性休克於住院第5天不幸過世。提醒即使非高齡者，若有慢性病仍可能出現重症或死亡風險，接種疫苗仍是預防重症與死亡的最佳方法。

此外，國內上週新冠門急診就診人次約1.7萬人，整體仍在低點並呈波動趨勢，但全球陽性率則持續上升。

疾管署統計，截至10月20日，公費流感疫苗接種約319萬人次，新冠疫苗接種約78.1萬人次。

疾管署提醒，由於疫苗需約兩週產生保護力，請民眾儘早接種流感與新冠疫苗，以降低感染與併發症風險，另自10月1日至31日，疾管署擴大公費流感抗病毒藥適用條件，經醫師評估符合者可不經快篩直接開立藥物，把握治療時機。

隨著光復假期將至，出遊聚會增多，民眾應落實手部衛生與咳嗽禮節，有發燒、咳嗽等症狀應戴口罩並在家休息，如出現呼吸急促、胸痛或意識改變等徵兆應儘速就醫。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法