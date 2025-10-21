健康網》冥想只是靜坐？ 百萬網紅專家揭有助調整大腦

在快節奏的現代生活中，壓力無處不在，專家表示，不妨藉著冥想來改善，每天花少量時間練習，可能帶來助益；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕在快節奏的現代生活中，壓力無處不在，很多人為了減重或保持健康，遍尋各種方法。美國百萬網紅腸道專家帕爾博士（Dr. Pal）表示，不妨藉著冥想來改善，醫學研究證明，冥想能改善心理健康，還能調節荷爾蒙，甚至延緩大腦老化。他分享簡易3步驟的實踐法，每天就從1分鐘開始練習。

美國百萬網紅腸道專家「腸道俠」帕爾透過影片分享冥想對健康與減重的助益。他表示，許多人以為冥想只是宗教修行領域，其實它是一種「靜心練習」，能幫助身體恢復平衡。研究顯示，冥想能降低皮質醇水平，使胰島素與生長荷爾蒙回到良好狀態，從而加速脂肪燃燒與減重。換言之，冥想不僅是有助心理放鬆，更是調節內分泌、提升代謝效率的重要方法。

他接著說明，研究顯示持續冥想25年的人，其大腦看起來更年輕、更厚實，就如同為大腦購買了一份「保險」。每天只需幾分鐘的「保費」，就能換來健康。

「冥想不是清空心靈，因為我們的大腦生來就是用來思考的。」帕爾說道，思緒就像一條河流，會不斷流動。他歸納冥想的2個目的：

●控制思緒：幫助你引導這條河流，使其流向積極的方向，並摒棄消極的念頭。

●成為觀眾：在壓力之下，人們的思緒和情緒就像一張來回彈跳的網球網。冥想可以讓自己跳脫出情境而成為一名觀眾，不再沈溺其中，客觀地觀看思緒的彈跳，而不是被它們牽著走。在進階階段，你甚至可以選擇觀看哪些「比賽」，或直接關閉「比賽」。

簡單3步驟冥想實踐法

帕爾建議一般民眾，可以藉著以下3個步驟開始冥想之旅：

步驟1：保持一致性

●從1分鐘開始：每天至少冥想1分鐘 。

●逐步增加：每天增加1分鐘，直到達到每天5分鐘，持續3個月，這有可能改變你應對壓力和焦慮的方式。

步驟2：固定地點

●選擇安靜之處：選擇一個安靜的地方，但每天都應在同一個地方。

●建立連結：一旦進入這個地方，你的心靈就會自動調整到冥想狀態。

步驟3：讓思緒流動

●閉眼專注：閉上眼睛，想像心底有一束光照亮你的靈魂，讓你充滿活力。

●不作控制：不要試圖停止思考，這是最重要的一步，讓思緒像瀑布一樣自由流淌。保持放鬆，不要試圖用力控制思緒，讓它成為自由流動的音樂。

帕爾總結，堅持30天後，有些人的睡眠品質變好、專注力提升，甚至減少暴飲暴食的衝動。冥想就像一劑天然解藥，它不需要健身器材，也不必花錢，只要每天給自己一分鐘的安靜時光，就能慢慢調整大腦、荷爾蒙與情緒。

