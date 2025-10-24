透視腸道菌》色胺酸代謝物護肝利器 豆類、堅果可養出好菌

國立陽明交通大學醫學院 生理學科暨研究所/ 微菌叢研究中心吳莉玲老師及其研究團隊

自體免疫性肝炎就像免疫系統「誤傷自己人」的悲劇─免疫細胞把肝臟當成外敵攻擊，造成發炎和損傷。近年研究指出，腸道菌代謝色胺酸（tryptophan）後能產生多種小分子，這些代謝產物與免疫調控有關，但它們在保護肝臟方面的具體作用仍不明。

最近《Gut Microbes》發表的期刊帶來新希望：原來腸道菌在「吃掉」色胺酸後，會產生一些神奇的小分子，能幫助免疫系統冷靜下來，改善自體免疫性肝炎。這些代謝物能活化T細胞上的芳香烴受體（Aryl Hydrocarbon Receptor, AhR），讓免疫反應變得溫和，減少肝臟發炎與組織損傷。實驗發現，補充這些色胺酸代謝物或促進腸道菌多產生它們，都能降低肝臟被免疫攻擊；相反地，阻斷AhR則會使這種保護作用消失。

換句話說，平常多吃含色胺酸的食物（像是豆類、堅果、乳製品），再加上養出健康的腸道菌，就能讓腸道幫你「煉出」對肝臟有益的小分子。維持飲食跟腸道菌的多樣性，可能就是讓免疫不破壞肝臟的關鍵。（國立陽明交通大學醫學院 生理學科暨研究所/ 微菌叢研究中心吳莉玲老師及其研究團隊）

