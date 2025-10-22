自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

透視腸道菌》飲食是腸道菌的指揮家 先從高纖維開始

2025/10/22 09:05

國立陽明交通大學醫學院 生理學科暨研究所/微菌叢研究中心吳莉玲老師及其研究團隊

國立陽明交通大學醫學院 生理學科暨研究所/微菌叢研究中心吳莉玲老師及其研究團隊

近十年來，「腸道菌研究」快速竄紅，揭開人體內上兆個居民─腸道微生物如何左右我們健康的秘密。

眾多影響因素中，飲食被認為是決定腸道菌群組成與功能的「關鍵因子」，可能維持健康或增加疾病易感性。當我們說：「就是你吃的食物」，其實還漏了一半─「你吃進去的食物，養出你的腸道菌」。

透視腸道菌》飲食是腸道菌的指揮家 先從高纖維開始

2019年發表於《Nature Reviews Gastroenterology & Hepatology》的權威綜述總結了飲食與腸道菌交互作用的主要概念：飲食就像是腸道菌的「指揮家」，每一口食物都在調整菌群的種類與節奏。飲食的不同成分可透過多重途徑影響腸道菌的多樣性、代謝能力與產物，進而影響宿主免疫、代謝與疾病風險。

高纖維能讓益菌開心產生短鏈脂肪酸，油膩與加工食品則可能打亂整個交響樂，讓壞菌乘虛而入，引發發炎與代謝混亂。文中同時提出將腸道菌資料納入飲食規劃的潛力與挑戰，預期「個人化微菌營養」將帶來營養學的革命。

不只是討論如何吃出健康，而是如何「吃的對」，才會促進健康。

當我們理解飲食如何與自己的腸道菌共舞，也許就能用餐桌上的選擇，重新譜出一首屬於自己的健康樂章。（國立陽明交通大學醫學院 生理學科暨研究所/微菌叢研究中心吳莉玲老師及其研究團隊）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中