透視腸道菌》飲食是腸道菌的指揮家 先從高纖維開始

國立陽明交通大學醫學院 生理學科暨研究所/微菌叢研究中心吳莉玲老師及其研究團隊

近十年來，「腸道菌研究」快速竄紅，揭開人體內上兆個居民─腸道微生物如何左右我們健康的秘密。

眾多影響因素中，飲食被認為是決定腸道菌群組成與功能的「關鍵因子」，可能維持健康或增加疾病易感性。當我們說：「就是你吃的食物」，其實還漏了一半─「你吃進去的食物，養出你的腸道菌」。

請繼續往下閱讀...

2019年發表於《Nature Reviews Gastroenterology & Hepatology》的權威綜述總結了飲食與腸道菌交互作用的主要概念：飲食就像是腸道菌的「指揮家」，每一口食物都在調整菌群的種類與節奏。飲食的不同成分可透過多重途徑影響腸道菌的多樣性、代謝能力與產物，進而影響宿主免疫、代謝與疾病風險。

高纖維能讓益菌開心產生短鏈脂肪酸，油膩與加工食品則可能打亂整個交響樂，讓壞菌乘虛而入，引發發炎與代謝混亂。文中同時提出將腸道菌資料納入飲食規劃的潛力與挑戰，預期「個人化微菌營養」將帶來營養學的革命。

不只是討論如何吃出健康，而是如何「吃的對」，才會促進健康。

當我們理解飲食如何與自己的腸道菌共舞，也許就能用餐桌上的選擇，重新譜出一首屬於自己的健康樂章。（國立陽明交通大學醫學院 生理學科暨研究所/微菌叢研究中心吳莉玲老師及其研究團隊）

