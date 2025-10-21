中國旅遊返台確診「屈公病」＋2！ 疾管署：中國廣東疫情持續升溫

疾管署發言人曾淑慧指出，國內新增2例屈公病境外移入病例，國內今年已累計28例屈公病確診病例，全數為境外移入，卻確診數是近6年同期最高紀錄。（記者邱芷柔攝）

〔記者邱芷柔／台北報導〕疾管署今（21日）公布，國內新增2例屈公病境外移入病例，為金門縣一對50多歲同住家人，兩人於10月初前往中國廣東省潮州市旅遊，7日返台後陸續出現發燒、關節痛與紅疹等症狀，14日就醫後經採檢確診，目前2人皆已康復，衛生單位將持續追蹤至11月6日。

疾管署發言人曾淑慧表示，兩名個案潛伏期間均有廣東旅遊史，研判為境外移入病例。病毒血症期間主要活動地為住家，衛生單位已完成病媒蚊密度調查與化學防治，並加強社區健康監測，同時提醒醫療院所提高警覺。

防疫醫師林詠青補充，屈公病由帶病毒的白線斑蚊或埃及斑蚊叮咬傳染，潛伏期約2至12天，發病前2天至發病後5天為病毒血症期，具有傳染力。主要症狀包括突然發燒、關節痛、頭痛、噁心、肌肉痠痛與皮疹等，症狀通常持續3至7天。新生兒、65歲以上長者及患有慢性病者為高風險族群，感染後較易出現重症。

根據疾管署統計，截至10月20日，國內今年累計28例屈公病確診病例，全數為境外移入，感染地以印尼16例最多，其次為菲律賓7例、中國廣東省3例、斯里蘭卡與孟加拉各1例，為近6年同期最高紀錄。

疾管署疫情中心主任郭宏偉指出，全球屈公病疫情今年持續升溫，累計通報超過44萬例、155例死亡，以美洲最嚴重，巴西疫情尤為突出。歐洲的法國與義大利已出現本土病例；亞洲方面，中國廣東省自7月爆發疫情以來，累計約2萬例，近一週新增逾2千例，主要分布於江門、佛山、深圳及廣州。印度、孟加拉、斯里蘭卡、泰國、菲律賓與印尼等國也陸續通報病例。

疾管署提醒，雖然氣溫逐漸轉涼，但白天仍適合病媒蚊活動。民眾應落實「巡、倒、清、刷」，清除積水容器、避免蚊蟲孳生，以降低屈公病與登革熱等蚊媒疾病傳播風險。若計畫前往中國廣東省或其他流行地區，應穿著淺色長袖衣褲，並使用含敵避（DEET）、派卡瑞丁（Picaridin）或伊默克（IR3535）成分的防蚊液；入境或返國後如出現發燒、關節痛、肌肉痛等疑似症狀，應主動告知檢疫人員或就醫時提供旅遊史與接觸史，以利早期診斷與防治。

