高雄自殺死亡逾7成事前未求救 新設第6處社區心衛中心伸援手

高雄鹽埕社區心衛中心設置有諮商室。（記者許麗娟攝）

〔記者許麗娟／高雄報導〕為強化社會安全網，高雄市衛生局今（21）日在高雄國際會議中心3樓成立「鹽埕區社區心理衛生中心」，此為全市第6處，主要服務鹽埕、鼓山、旗津及三民等行政區民眾，將提供心理諮商、藥物衛教、個案資源媒合與轉介、自殺防治等服務。

高雄市衛生局長黃志中表示，鹽埕一帶是高雄市老人人口比例相當高的地區，不少老人因為對生命感到孤獨、孤單，社區心衛中心主要的工作就是進入社區和家庭做陪伴服務。經統計，高雄市自殺死亡人數有超過７成沒有對外求救，因此需要更多資源整合的投入，提供民眾陪伴與協助的支持力量，民眾可以到心衛中心可以坐坐、聊聊，心衛中心也以此為基地，就地提供外展服務。

高雄市議員簡煥宗（左起）、高雄市衛生局副局長王小星、衛生福利部心理健康司司長陳柏熹、高雄市衛生局局長黃志中、鹽埕區區長陳佑瑞、全國自殺防治中心主任黃敏偉，共同為鹽埕區心理衛生中心剪綵啟用。（記者許麗娟攝）

衛生福利部心理健康司司長陳柏熹出席致詞時指出，鹽埕區社區心理衛生中心的成立是中央與地方攜手推動的重要成果，透過資源整合與專業團隊的投入，讓心理健康支持深入社區、貼近日常。

高雄市社區心理衛生中心目前已有苓雅、鳳山、岡山、林園、杉林和鹽埕共6處，鹽埕區社區心理衛生中心有心理衛生社工、精神病人社區關懷訪視員、自殺關懷訪視員、護理師、職能治療師、臨床/諮商心理師及心理輔導員進駐，提供心理諮商服務、藥物衛教、個案資源媒合與轉介、自殺防治等服務，並舉辦社區講座、多元團體活動等，陪伴市民強化心理韌性，提升生活幸福感。

鹽埕社區心衛中心將服務鹽埕、鼓山、旗津及三民等行政區的民眾。（記者許麗娟攝）

鹽埕社區心衛中心的團體活動場域。（記者許麗娟攝）

