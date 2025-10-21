自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 心理精神

高雄自殺死亡逾7成事前未求救 新設第6處社區心衛中心伸援手

2025/10/21 14:27

高雄鹽埕社區心衛中心設置有諮商室。（記者許麗娟攝）

高雄鹽埕社區心衛中心設置有諮商室。（記者許麗娟攝）

〔記者許麗娟／高雄報導〕為強化社會安全網，高雄市衛生局今（21）日在高雄國際會議中心3樓成立「鹽埕區社區心理衛生中心」，此為全市第6處，主要服務鹽埕、鼓山、旗津及三民等行政區民眾，將提供心理諮商、藥物衛教、個案資源媒合與轉介、自殺防治等服務。

高雄市衛生局長黃志中表示，鹽埕一帶是高雄市老人人口比例相當高的地區，不少老人因為對生命感到孤獨、孤單，社區心衛中心主要的工作就是進入社區和家庭做陪伴服務。經統計，高雄市自殺死亡人數有超過７成沒有對外求救，因此需要更多資源整合的投入，提供民眾陪伴與協助的支持力量，民眾可以到心衛中心可以坐坐、聊聊，心衛中心也以此為基地，就地提供外展服務。

高雄市議員簡煥宗（左起）、高雄市衛生局副局長王小星、衛生福利部心理健康司司長陳柏熹、高雄市衛生局局長黃志中、鹽埕區區長陳佑瑞、全國自殺防治中心主任黃敏偉，共同為鹽埕區心理衛生中心剪綵啟用。（記者許麗娟攝）

高雄市議員簡煥宗（左起）、高雄市衛生局副局長王小星、衛生福利部心理健康司司長陳柏熹、高雄市衛生局局長黃志中、鹽埕區區長陳佑瑞、全國自殺防治中心主任黃敏偉，共同為鹽埕區心理衛生中心剪綵啟用。（記者許麗娟攝）

衛生福利部心理健康司司長陳柏熹出席致詞時指出，鹽埕區社區心理衛生中心的成立是中央與地方攜手推動的重要成果，透過資源整合與專業團隊的投入，讓心理健康支持深入社區、貼近日常。

高雄市社區心理衛生中心目前已有苓雅、鳳山、岡山、林園、杉林和鹽埕共6處，鹽埕區社區心理衛生中心有心理衛生社工、精神病人社區關懷訪視員、自殺關懷訪視員、護理師、職能治療師、臨床/諮商心理師及心理輔導員進駐，提供心理諮商服務、藥物衛教、個案資源媒合與轉介、自殺防治等服務，並舉辦社區講座、多元團體活動等，陪伴市民強化心理韌性，提升生活幸福感。

鹽埕社區心衛中心將服務鹽埕、鼓山、旗津及三民等行政區的民眾。（記者許麗娟攝）

鹽埕社區心衛中心將服務鹽埕、鼓山、旗津及三民等行政區的民眾。（記者許麗娟攝）

鹽埕社區心衛中心的團體活動場域。（記者許麗娟攝）

鹽埕社區心衛中心的團體活動場域。（記者許麗娟攝）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中