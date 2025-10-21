限制級
推AI智慧骨鬆防治 亞東醫院揪出109人骨密異常
〔記者羅國嘉／新北報導〕骨質疏鬆症被譽為「沉默的疾病」，常在骨折發生後才被發現。新北市亞東醫院日前舉辦「守護骨本，刻不容緩！」健康週活動，結合AI輔助技術與跨科團隊，提供骨密度檢測、專題講座與衛教服務。值得注意的是，活動現場共326人完成骨密度檢測，其中109人被發現骨鬆異常，67人轉介回診追蹤治療，有效降低骨折及失能風險。
73歲的盧阿姨去年參與篩檢意外發現骨鬆，經治療與運動後行動力明顯改善，如今更擔任醫院志工，用親身經驗鼓勵長者重視骨骼健康；71歲賴阿姨則在活動中發現骨密度值低至-4.2，直呼幸好參加篩檢，否則難以察覺骨骼已極度脆弱。
骨科醫師王偉庭指出，骨質流失從40歲起就會逐漸發生，有跌倒、駝背或身高變矮者應及早檢測；復健科醫師蘇怡恬表示，「運動是最好的骨鬆藥」，透過負重運動與核心肌群訓練可刺激骨骼生成、強化肌力與平衡感，搭配適度日曬，促進維生素D生成，有助骨骼健康。
新陳代謝科醫師羅融融則說，均衡攝取鈣質、維生素D與蛋白質，並避免菸酒與過量咖啡因，是維持骨密度的關鍵；婦產部醫師吳文毅提醒，女性停經後骨質流失加速，40歲以上女性應定期檢測並諮詢醫師治療或營養補充。
亞東醫院表示，為了讓防治更精準，醫院導入AI骨密度判讀技術，能即時分析X光影像、快速篩出異常個案並通知回診，協助醫師精準決策。同時結合骨科、復健科、新陳代謝科及婦產部，從檢測、營養、運動到治療，建立「早期發現、早期治療、終身防護」的智慧照護網絡。
