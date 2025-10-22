自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 心理精神

健康網》不只肺癌！ 專家警：空污成「帕金森加速器」 6招自保

2025/10/22 16:27

醫師張家銘指出，長期暴露於高濃度的細懸浮微粒與二氧化氮，未來罹患帕金森氏症的風險會大幅增加；圖為情境照。（圖取自freepik）

醫師張家銘指出，長期暴露於高濃度的細懸浮微粒與二氧化氮，未來罹患帕金森氏症的風險會大幅增加；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕近年空氣品質拉警報，醫界最新警訊指出：吸入的空污不僅傷肺、害心，還可能「傷腦」。專家表示，研究分析近2,000位退伍軍人長期資料發現，長期暴露於高濃度細懸浮微粒（PM2.5）與二氧化氮（NO₂）的人，未來罹患帕金森氏症風險明顯上升，某些病程發展快速、手腳僵硬的亞型，風險甚至飆升56%。

張家銘在臉書專頁「基因醫師張家銘」發文分享，空氣品質的警報聲似乎越來越頻繁地響起。可怕的是，那些看不見、聞不到的微粒，不僅傷害肺與心臟，更可能正悄悄滲入我們的大腦，催化神經的老化與退化。每一次呼吸，進入的不是單純的空氣，而是決定神經命運的隱形微塵。

一篇2024年發表在《JAMA Network Open》的大型流行病學研究，分析了近2,000位美國退伍軍人的長期資料，該研究發現，若長期暴露於高濃度的細懸浮微粒與二氧化氮，未來罹患帕金森氏症的風險會大幅增加。

張家銘說明，當民眾長期吸入高濃度的細懸浮微粒與二氧化氮時，這些微粒會經由肺部進入血液，甚至穿越血腦障壁，直接到達大腦深處，它們會活化腦中的小膠質細胞，引發慢性神經發炎與氧化壓力，這些正是帕金森氏症中多巴胺神經元退化的關鍵路徑。

更糟的是，污染也會造成粒線體功能失調，讓大腦細胞的能量供應中斷，無法自我修復。而這種長期的微損傷，最後可能就會引爆明顯的神經退化性疾病。

張家銘提醒，不是每個人都一樣容易受影響，像是帶有GSTM1缺失型、NQO1低活性或SOD2變異的人，因為本身抗氧化能力較弱，更容易在污染下出現神經發炎反應。有這些基因常見於國人的身上，尤其是有帕金森家族史、早發型震顫，或是從事高空汙環境工作者，更需要注意自身的暴露風險與日常防護。

6招自保

防毒也能養腦，張家銘建議6招自保：

●挑對時間與地點運動：避開早上7至9點、傍晚5至7點空汙高峰，選擇上午10點後或風大時段，在公園、河濱運動。

●守護室內空氣：使用HEPA濾網清淨機，保持臥室空氣流通，幫助大腦夜間排毒。

●隨時掌握空品：下載「空氣盒子」或政府AQI App，PM2.5超標（>35μg/m³）時避免外出並配戴N95口罩。

●吃出抗氧化力：每天攝取5種以上不同顏色的蔬果（紅黃綠橙紫）有助補充天然抗氧化分子，像是花青素、維生素C與E、多酚，這些都能中和污染帶來的自由基。

●脂肪的選擇，影響神經的穩定度。橄欖油、亞麻仁油、堅果種子富含不飽和脂肪酸與Omega-3脂肪酸，能幫助神經細胞膜修復，減少發炎。

●強化粒線體與規律作息。進行輕度有氧運動、泡腳後冷洗臉、補充輔酶Q10，並確保每晚7至8小時睡眠，啟動腦部排毒系統。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中