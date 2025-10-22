健康網》不只肺癌！ 專家警：空污成「帕金森加速器」 6招自保

醫師張家銘指出，長期暴露於高濃度的細懸浮微粒與二氧化氮，未來罹患帕金森氏症的風險會大幅增加；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕近年空氣品質拉警報，醫界最新警訊指出：吸入的空污不僅傷肺、害心，還可能「傷腦」。專家表示，研究分析近2,000位退伍軍人長期資料發現，長期暴露於高濃度細懸浮微粒（PM2.5）與二氧化氮（NO₂）的人，未來罹患帕金森氏症風險明顯上升，某些病程發展快速、手腳僵硬的亞型，風險甚至飆升56%。

張家銘在臉書專頁「基因醫師張家銘」發文分享，空氣品質的警報聲似乎越來越頻繁地響起。可怕的是，那些看不見、聞不到的微粒，不僅傷害肺與心臟，更可能正悄悄滲入我們的大腦，催化神經的老化與退化。每一次呼吸，進入的不是單純的空氣，而是決定神經命運的隱形微塵。

一篇2024年發表在《JAMA Network Open》的大型流行病學研究，分析了近2,000位美國退伍軍人的長期資料，該研究發現，若長期暴露於高濃度的細懸浮微粒與二氧化氮，未來罹患帕金森氏症的風險會大幅增加。

張家銘說明，當民眾長期吸入高濃度的細懸浮微粒與二氧化氮時，這些微粒會經由肺部進入血液，甚至穿越血腦障壁，直接到達大腦深處，它們會活化腦中的小膠質細胞，引發慢性神經發炎與氧化壓力，這些正是帕金森氏症中多巴胺神經元退化的關鍵路徑。

更糟的是，污染也會造成粒線體功能失調，讓大腦細胞的能量供應中斷，無法自我修復。而這種長期的微損傷，最後可能就會引爆明顯的神經退化性疾病。

張家銘提醒，不是每個人都一樣容易受影響，像是帶有GSTM1缺失型、NQO1低活性或SOD2變異的人，因為本身抗氧化能力較弱，更容易在污染下出現神經發炎反應。有這些基因常見於國人的身上，尤其是有帕金森家族史、早發型震顫，或是從事高空汙環境工作者，更需要注意自身的暴露風險與日常防護。

6招自保

防毒也能養腦，張家銘建議6招自保：

●挑對時間與地點運動：避開早上7至9點、傍晚5至7點空汙高峰，選擇上午10點後或風大時段，在公園、河濱運動。

●守護室內空氣：使用HEPA濾網清淨機，保持臥室空氣流通，幫助大腦夜間排毒。

●隨時掌握空品：下載「空氣盒子」或政府AQI App，PM2.5超標（>35μg/m³）時避免外出並配戴N95口罩。

●吃出抗氧化力：每天攝取5種以上不同顏色的蔬果（紅黃綠橙紫）有助補充天然抗氧化分子，像是花青素、維生素C與E、多酚，這些都能中和污染帶來的自由基。

●脂肪的選擇，影響神經的穩定度。橄欖油、亞麻仁油、堅果種子富含不飽和脂肪酸與Omega-3脂肪酸，能幫助神經細胞膜修復，減少發炎。

●強化粒線體與規律作息。進行輕度有氧運動、泡腳後冷洗臉、補充輔酶Q10，並確保每晚7至8小時睡眠，啟動腦部排毒系統。

