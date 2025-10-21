自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》無糖飲料也傷肝！ 研究揭每日喝1罐脂肪肝飆6成

2025/10/21 18:46

食農專家韋恩表示，國外研究指出，代糖可能透過干擾腸道菌相、影響胰島素反應等機制，導致間接傷肝；示意圖。（圖取自freepik）

食農專家韋恩表示，國外研究指出，代糖可能透過干擾腸道菌相、影響胰島素反應等機制，導致間接傷肝；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕許多人為了減糖而改喝無糖或代糖飲料，但這類飲品真的健康又安全嗎？食農專家韋恩表示，因含糖飲料（SSBs）早已被認為會引起許多新陳代謝問題，或是提高內臟脂肪，因此許多人誤以為「無糖」或「代糖飲料」（LNSSBs）是比較健康的選擇。但據最新英國研究發現，代糖可能透過干擾腸道菌相、影響胰島素反應等機制，導致間接傷肝，尤其每天喝一罐代糖飲料者，罹患脂肪肝的風險甚至比喝含糖飲料還高。

韋恩於臉書專頁「韋恩的食農生活」與網頁發文指出，國外學者追蹤英國生物資料庫裡逾12萬3千人發現，每天飲用超過250公克（約一罐）含糖或代糖飲料者，其肝臟疾病風險均會顯著上升；包括：每日攝取含糖飲料（SSB）者，風險增加50%；而每日攝取低熱量代糖飲料（LNSSB）者，罹患代謝相關脂肪性肝病（MASLD）的風險甚至增加60%。在平均 10.3 年的追蹤期間，共有1,178名受試者罹患MASLD，其中108人也死於肝臟相關疾病。

代糖飲料與肝病死亡明顯相關

研究顯示，含糖飲料與肝病死亡率之間的關聯尚未達統計顯著差異，但代糖飲料的攝取則與肝病死亡風險明顯相關。此外，兩種飲料都與肝臟脂肪含量增加有關。MASLD是因肝臟脂肪堆積過多所導致的疾病，長期下來可能引發肝炎（hepatitis）、腹部疼痛、疲倦、食慾不振等症狀。此外，MASLD已成為現今全球最常見的慢性肝病，影響超過3成的人口，並正快速成為肝臟相關死亡的主要原因之一。

韋恩說，研究主持人並指出，這項研究顯示，即使每天只喝一罐代糖飲料，也與MASLD發病風險升高有關。這項結果顛覆了大眾認為「無糖飲料無害」的印象，也提醒我們應重新思考這類飲品在飲食與肝臟健康中的角色。

含糖、代糖飲料傷肝生理機制

為什麼含糖、代糖飲料都會傷肝？研究團隊提出這2種飲料造成肝臟傷害的不同生理機制：

含糖飲料（SSB）：高糖份會導致血糖與胰島素劇烈波動，促進體重上升、尿酸增高，最終導致肝脂肪堆積。

代糖飲料（LNSSB）：雖無糖份，但可能改變腸道菌相、干擾飽足感、刺激甜味渴求，甚至誘發胰島素分泌異常，間接損害肝臟代謝。

研究作者指出，無論是含糖還是代糖飲料，都應減量或避免，以預防肝病與心腎代謝疾病。並說明若以水取代含糖飲料，MASLD風險降低12.8%；以水取代代糖飲料，MASLD風險降低15.2%；但若只是互換兩種飲品，MASLD風險並不會下降。由此可知，水還是日常最好的飲料選擇。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中