健康網》無糖飲料也傷肝！ 研究揭每日喝1罐脂肪肝飆6成

〔健康頻道／綜合報導〕許多人為了減糖而改喝無糖或代糖飲料，但這類飲品真的健康又安全嗎？食農專家韋恩表示，因含糖飲料（SSBs）早已被認為會引起許多新陳代謝問題，或是提高內臟脂肪，因此許多人誤以為「無糖」或「代糖飲料」（LNSSBs）是比較健康的選擇。但據最新英國研究發現，代糖可能透過干擾腸道菌相、影響胰島素反應等機制，導致間接傷肝，尤其每天喝一罐代糖飲料者，罹患脂肪肝的風險甚至比喝含糖飲料還高。

韋恩於臉書專頁「韋恩的食農生活」與網頁發文指出，國外學者追蹤英國生物資料庫裡逾12萬3千人發現，每天飲用超過250公克（約一罐）含糖或代糖飲料者，其肝臟疾病風險均會顯著上升；包括：每日攝取含糖飲料（SSB）者，風險增加50%；而每日攝取低熱量代糖飲料（LNSSB）者，罹患代謝相關脂肪性肝病（MASLD）的風險甚至增加60%。在平均 10.3 年的追蹤期間，共有1,178名受試者罹患MASLD，其中108人也死於肝臟相關疾病。

代糖飲料與肝病死亡明顯相關

研究顯示，含糖飲料與肝病死亡率之間的關聯尚未達統計顯著差異，但代糖飲料的攝取則與肝病死亡風險明顯相關。此外，兩種飲料都與肝臟脂肪含量增加有關。MASLD是因肝臟脂肪堆積過多所導致的疾病，長期下來可能引發肝炎（hepatitis）、腹部疼痛、疲倦、食慾不振等症狀。此外，MASLD已成為現今全球最常見的慢性肝病，影響超過3成的人口，並正快速成為肝臟相關死亡的主要原因之一。

韋恩說，研究主持人並指出，這項研究顯示，即使每天只喝一罐代糖飲料，也與MASLD發病風險升高有關。這項結果顛覆了大眾認為「無糖飲料無害」的印象，也提醒我們應重新思考這類飲品在飲食與肝臟健康中的角色。

含糖、代糖飲料傷肝生理機制

為什麼含糖、代糖飲料都會傷肝？研究團隊提出這2種飲料造成肝臟傷害的不同生理機制：

●含糖飲料（SSB）：高糖份會導致血糖與胰島素劇烈波動，促進體重上升、尿酸增高，最終導致肝脂肪堆積。

●代糖飲料（LNSSB）：雖無糖份，但可能改變腸道菌相、干擾飽足感、刺激甜味渴求，甚至誘發胰島素分泌異常，間接損害肝臟代謝。

研究作者指出，無論是含糖還是代糖飲料，都應減量或避免，以預防肝病與心腎代謝疾病。並說明若以水取代含糖飲料，MASLD風險降低12.8%；以水取代代糖飲料，MASLD風險降低15.2%；但若只是互換兩種飲品，MASLD風險並不會下降。由此可知，水還是日常最好的飲料選擇。

