自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 醫政健保

護理師走進家門 每月服務10萬人次 衛福部推2027年前達千家據點

2025/10/21 13:57

衛福部推動「護理到家」政策，讓護理師深入社區、走進家庭，提供從嬰幼兒到安寧的全人照護；圖為情境照。（圖取自freepik）

衛福部推動「護理到家」政策，讓護理師深入社區、走進家庭，提供從嬰幼兒到安寧的全人照護；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔記者邱芷柔／台北報導〕衛福部推動「護理到家」政策，讓護理師深入社區、走進家庭，提供從嬰幼兒到安寧的全人照護。照護司副司長陳青梅今（21日）表示，去年全國居家護理服務人次已突破百萬、平均每月超過10萬人次，全台居家護理所數量也從2017年的538家增至今年8月底的743家，目標在2027年前達成「全台千家」佈建，讓每個行政區都能就近獲得專業照護。

衛福部自2017年推動「居家護理所佈建計畫」，截至2024年底，全國居家護理所由538家增為730家，成長35.7%；專業護理人員由1775人增為2464人，成長38.8%；年服務量能也從96萬人次提升至128萬人次。

衛福部推動「護理到家」政策，去年全國居家護理服務人次已突破百萬、平均每月超過10萬人次。（衛福部提供）

衛福部推動「護理到家」政策，去年全國居家護理服務人次已突破百萬、平均每月超過10萬人次。（衛福部提供）

統計顯示，居家護理服務對象以65歲以上長者為主占87%，其中85至94歲的高齡者占33%比例最高，失能等級以極重度失能者占89%居多。最常見照護項目包括鼻胃管照護53%、導尿管護理50%、氣切照護5%、安寧照護4%及壓力性損傷護理2%。

陳青梅說，居家護理所可附設於醫院，也可由護理師自行開業，「就像產後護理之家一樣，護理師也能自行接案服務。」除了長者與慢病患者外，服務範圍還包括嬰幼兒育兒指導、皮膚護理、用藥諮詢及特殊疾病照護，如燒燙傷或玻璃娃娃等個案，都是居家護理可支援的對象。

陳青梅指出，目前居家護理服務來源主要有兩途徑，一是醫院於病患出院準備時評估轉介，二是由長照個管師依需求媒合；部分護理師也會主動在社區開發個案。

陳青梅強調，「護理到家」不僅是一項政策，更是一種新的照護文化，健康照護的場域不再侷限於醫院，而是延伸到家庭與社區，雖受限於醫療資源分布，但近年設立速度明顯加快，衛福部將持續推動佈建與評鑑，並以「一里一居家」為願景，打造更可近的護理照護網絡。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中