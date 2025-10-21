護理師走進家門 每月服務10萬人次 衛福部推2027年前達千家據點

衛福部推動「護理到家」政策，讓護理師深入社區、走進家庭，提供從嬰幼兒到安寧的全人照護；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔記者邱芷柔／台北報導〕衛福部推動「護理到家」政策，讓護理師深入社區、走進家庭，提供從嬰幼兒到安寧的全人照護。照護司副司長陳青梅今（21日）表示，去年全國居家護理服務人次已突破百萬、平均每月超過10萬人次，全台居家護理所數量也從2017年的538家增至今年8月底的743家，目標在2027年前達成「全台千家」佈建，讓每個行政區都能就近獲得專業照護。

衛福部自2017年推動「居家護理所佈建計畫」，截至2024年底，全國居家護理所由538家增為730家，成長35.7%；專業護理人員由1775人增為2464人，成長38.8%；年服務量能也從96萬人次提升至128萬人次。

衛福部推動「護理到家」政策，去年全國居家護理服務人次已突破百萬、平均每月超過10萬人次。（衛福部提供）

統計顯示，居家護理服務對象以65歲以上長者為主占87%，其中85至94歲的高齡者占33%比例最高，失能等級以極重度失能者占89%居多。最常見照護項目包括鼻胃管照護53%、導尿管護理50%、氣切照護5%、安寧照護4%及壓力性損傷護理2%。

陳青梅說，居家護理所可附設於醫院，也可由護理師自行開業，「就像產後護理之家一樣，護理師也能自行接案服務。」除了長者與慢病患者外，服務範圍還包括嬰幼兒育兒指導、皮膚護理、用藥諮詢及特殊疾病照護，如燒燙傷或玻璃娃娃等個案，都是居家護理可支援的對象。

陳青梅指出，目前居家護理服務來源主要有兩途徑，一是醫院於病患出院準備時評估轉介，二是由長照個管師依需求媒合；部分護理師也會主動在社區開發個案。

陳青梅強調，「護理到家」不僅是一項政策，更是一種新的照護文化，健康照護的場域不再侷限於醫院，而是延伸到家庭與社區，雖受限於醫療資源分布，但近年設立速度明顯加快，衛福部將持續推動佈建與評鑑，並以「一里一居家」為願景，打造更可近的護理照護網絡。

