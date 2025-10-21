比髮絲還細！ 電子眼助8成黃斑部病變患者重拾閱讀能力

左圖為患者受損的視網膜中心；右圖可見方形的電子晶片，已被精確植入病變區域，藉此恢復部分視覺功能。（圖：英國穆爾菲爾茲眼科醫院）

〔編譯陳成良／綜合報導〕發表於《新英格蘭醫學期刊》的研究顯示，一款厚度僅為人類髮絲一半的電子眼植入物，已成功幫助多名因無法治癒的「乾性」老年性黃斑部病變（AMD）而失明的患者重拾閱讀能力。眼科專家讚譽此成果「卓越非凡」，可能為失明患者開啟「人工視覺的新時代」。

根據《衛報》報導，這項臨床試驗納入38名年長患者，皆患有乾性AMD中最嚴重的「地圖狀萎縮」（geographic atrophy），導致中心視力完全喪失且無有效療法。植入「Prima」裝置後，高達84%的參與者能再次辨識字母、數字與單詞。

倫敦穆爾菲爾茲眼科醫院（Moorfields eye hospital）資深顧問醫師穆奇特（Mahi Muquit）表示：「這在人工視覺歷史上代表一個新時代，失明患者首次能有意義地恢復中心視力。」他指出，重獲閱讀能力不僅改善生活品質，更能提振情緒，幫助患者重拾自信與獨立。

微晶片結合AR眼鏡 將影像轉為大腦訊號

此系統核心是一個僅2毫米見方的超薄微晶片，在不到兩小時手術中植入視網膜中心下方。患者需配戴特製擴增實境（AR）眼鏡，眼鏡裝有攝影機，連接可掛在腰帶上的微型電腦。

當患者注視物體，攝影機捕捉影像，腰帶電腦透過人工智慧處理後，將場景以紅外線光束投射到眼內晶片。晶片啟動後，將光訊號轉為電子訊號，經由視網膜細胞與視神經傳遞至大腦，解讀成視覺影像。

非一蹴可幾 須經密集訓練重學「觀看」

不過穆奇特醫師強調，這項技術並非神奇「開關」，植入晶片後並不能立即重見光明。他說：「你必須重新學習如何使用這種新型態視覺。」患者需接受密集訓練與眼部復健，才能真正發揮此科技潛力。

接受植入手術的患者爾灣女士（Sheila Irvine）分享：「當我開始能看見一個字母時，那種興奮難以言喻。重新學習閱讀並不容易，但投入時間越多，學到就越多。」她的經驗凸顯了患者努力的重要性。

