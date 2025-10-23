健康網》大貨車司機胸悶怕釀風險 醫用體外反搏助心臟復原

大貨車司機胸悶不適，擔心心臟病發險釀意外，醫師藉著體外反搏治療，助提病人恢復健康；圖為情境照。（圖擷取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕一位大貨車司機，長期血糖控制不好，香煙又戒不掉，最近突然會胸悶，掛了急診後，醫師判定心臟很危險，要做心導管手術。不過司機陷入兩難，擔心住院開刀影響工作，但心臟不舒服可能導致危險駕駛釀車禍。後來，宇平診所心臟內科醫師劉中平藉著體外反搏治療，提升病人全身的血管彈性，後續又助病患減重，助心臟恢復健康。

劉中平在臉書專頁「劉中平醫師的心臟科筆記」發文分享，這位大貨車司機患者就診後，在治療上會特別謹慎，而且心臟掃描顯示血流明顯不足，有缺氧的狀況，代表冠狀動脈塞住了。

劉中平先請他戒煙，並且加強血糖的控制，同時使用2種以上的抗血小板劑來維持血管暢通。為了緩解胸痛，病患也接受EECP體外反搏的治療，利用下肢的綁帶，透過加強的幫浦，增進冠狀動脈血流量，提升全身血管彈性。

病患剛開始還是有間歇的心絞痛，隨著每天持續的治療，1週後他的胸悶症狀不再每天發作。2週後，患者戒煙成功，胸痛不再發生。接著，病患還想減重，並諮詢打針減重的安全考量。

劉中平指出，「剛開始我真的緊張得不得了，因為減重對心臟不好的患者是挑戰，」畢竟突然改變的代謝狀態和降低體重，有可能危害到心血管的安全。後續進行減重的針劑治療，病患沒有副作用，順利減少體重，而且血糖控制也有進步。經過2個月治療，糖尿病藥物減少2種，心臟疼痛也消失。

劉中平補充說，這樣的心臟病人很多，不過同時戒菸、減重和控制血糖一起來還是頭一回，感謝現代醫療的進步。

