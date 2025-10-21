亞油酸攝取過量成元凶 研究：大豆油與腸道發炎高度相關

大豆油含豐富亞油酸，研究建議均衡攝取各類油脂；圖為示意圖。（圖取自freepik）

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國加州大學河濱分校發表於《腸道微生物》（Gut Microbes）期刊的老鼠研究顯示，長期攝取高量大豆油可能損害腸道健康。研究指出，大豆油主要成分「亞油酸」會破壞腸道菌相、削弱腸道屏障，進而可能增加罹患潰瘍性結腸炎（ulcerative colitis）等發炎性腸道疾病（IBD）風險。

根據科技新聞網站《SciTechDaily》報導，該研究挑戰了「動物性飽和脂肪有害、植物性不飽和脂肪更健康」的傳統觀念。研究人員指出，關鍵在於大豆油中含量極高的亞油酸（linoleic acid），一種Omega-6多元不飽和脂肪酸。

研究共同作者迪爾（Poonamjot Deol）表示，人體每日僅需1-2%亞油酸，但現代美國人攝取量達8-10%，大多來自大豆油。研究發現，過量亞油酸成為特定有害大腸桿菌的養分，助長其滋生；同時許多有益菌無法耐受亞油酸而死亡，導致腸道菌相失衡。

健康腸道仰賴完整的腸道上皮屏障，防止有害物質進入血液。研究顯示，亞油酸可能使屏障變得疏鬆多孔，通透性增加。一旦屏障受損，腸道毒素可能滲漏至血液，大幅提高感染與慢性發炎（如結腸炎）風險。研究人員注意到，美國IBD病例增加趨勢與大豆油消費量增長相似。

專家籲重新檢視脂肪攝取 適量並重均衡

不過研究人員強調，亞油酸是人體無法自行合成的必需脂肪酸，少量攝取對細胞膜功能至關重要。2025年編輯註記補充，雖然動物研究普遍支持高亞油酸飲食與腸道菌相失衡及發炎的關聯，但人體研究數據仍不一致且多為觀察性研究，尚無定論。

專家建議，重點不在完全禁用某種油品，而在整體飲食平衡，特別是Omega-6與Omega-3脂肪酸的攝取比例及「適量」原則。建議民眾避免食用含大豆油的過度加工食品，烹飪時可視需求選用發煙點較高、亞油酸含量較低的油品，如苦茶油、芥花油，或減少油炸、降低用油量，並透過輪替使用不同油品，有助於達到脂肪酸攝取的平衡。

