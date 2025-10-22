健康網》乳癌不只有硬塊？ 醫破解6大迷思一次看

外科醫師周旭桓提醒，乳癌早期可能無明顯症狀，因此不應以疼痛、硬塊作為判斷依據，仍應定期做乳房篩檢防治；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕乳癌是台灣女性最常見的癌症之一，隨著醫學進步，已可透過早期篩檢被偵測出來，治療方式也越來越多元。此外，外科醫師周旭桓指出，預防除須定期積極進行篩檢，也應增加對乳癌的正確認知，並針對一般常見迷思，如胸部越豐滿越容易罹癌、遺傳、停經後才須注意、預防需少喝豆漿、乳癌補身多喝雞湯等提出解說，強調避免錯誤觀念，更是掌握早期發現機會的重要關鍵。

乳癌主要成因大解析

周旭桓接受《美醫誌》採訪表示，乳癌成因主要是基因突變，或是後天的致癌因子影響到乳房細胞，進而產生惡性腫瘤。有乳癌家族史、停經年齡較晚、初經來得較早、停經後仍補充荷爾蒙者，均須特別留意防範乳癌。

請繼續往下閱讀...

至於後天影響乳癌發生率的原因，包括：肥胖、缺乏運動，以及過量攝取高糖、高熱量的食物，或是接觸到太多的環境荷爾蒙等。

不只摸到硬塊才是癌

周旭桓說明，常見的乳癌是從乳管、乳葉長出來的惡性的腫瘤，若腫瘤侵犯乳管，可能出現乳頭異常分泌或出血，侵犯皮膚與深層組織時，會造成乳頭或皮膚凹陷，乳房皮膚有橘皮樣變化或紅腫或潰爛、腫大的腋下淋巴腺等，也有可能使得兩側乳房外觀嚴重不對稱。此外，提醒乳癌早期可能沒有明顯症狀，因此不應以疼痛、硬塊作為判斷依據，還是應該定期做乳房篩檢，以便盡早發現異常。

定期篩檢是最佳防治法

常見的乳癌檢測方式，包括乳房超音波和乳房X光攝影，周旭桓醫師表示，自2025年1月起，國健署已將公費乳房X光攝影的適用族群擴大至40歲-74歲的女性，只要符合該年齡區段即可每2年進行一次乳房攝影的篩檢。並指出原則上只要在二期以前發現，5年存活率平均都有90%以上。因此，早期發現、早期治療可說是乳癌防治的最佳方式。

乳癌常見問題與迷思破解

周旭桓進一步提及，乳癌在早期發現，便可透過即時治療增加存活率，不過根據國健署資料指出，乳癌死亡人數卻高居女性主要死亡癌症第四位，除定期積極進行乳癌篩檢外，正確認知、避免錯誤觀念，也是掌握早期發現機會的重要關鍵，以下並整理關於乳癌的常見5大迷思：

Q1：胸部越豐滿越容易罹癌？

A：據統計，胸圍比較豐滿者並沒有特別容易罹癌，對乳癌發生率有影響的是所乳腺較密集的「緻密型」乳房，可以透過乳房的X光攝影來判斷，而「脂肪型」的乳房則較不容易罹癌。

Q2：乳癌會遺傳嗎？

A：乳癌會遺傳，若今天帶有會遺傳乳癌的基因，小孩會有50%機率患有乳癌，因此有乳癌家族史者，要記得定期篩檢，留意乳癌徵兆。

Q3：停經後才需要注意乳癌？

A：台灣乳癌好發年齡約介於50歲左右，但不代表年輕族群就不會發生乳癌，提醒如果發現乳房有硬塊，或有異常分泌物、形狀或皮膚改變等，必須盡速就醫，不能因為沒有疼痛就掉以輕心。

Q4：預防乳癌要少喝豆漿？

A：豆漿含有植物性的大豆異黃酮，也就是植物性的荷爾蒙。從天然食物來源攝取大豆異黃酮，具有保護作用，基本上是安全的，但仍需注意不要過量，適當攝取即可。

Q5：乳癌補身體要多喝雞湯、雞精？

A：雞湯、雞精雖然有高蛋白，卻也有一些高油脂。基本上乳癌患者若能注意攝取量，適當補充這些營養是沒有問題的，但某些族群需要特別留意，包括：高血壓、腎臟病患者，需要小心飲用，建議先諮詢主治醫師關於飲食上的建議。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法