自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

健康網》乳癌不只有硬塊？ 醫破解6大迷思一次看

2025/10/22 10:18

外科醫師周旭桓提醒，乳癌早期可能無明顯症狀，因此不應以疼痛、硬塊作為判斷依據，仍應定期做乳房篩檢防治；情境照。（圖取自freepik）

外科醫師周旭桓提醒，乳癌早期可能無明顯症狀，因此不應以疼痛、硬塊作為判斷依據，仍應定期做乳房篩檢防治；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕乳癌是台灣女性最常見的癌症之一，隨著醫學進步，已可透過早期篩檢被偵測出來，治療方式也越來越多元。此外，外科醫師周旭桓指出，預防除須定期積極進行篩檢，也應增加對乳癌的正確認知，並針對一般常見迷思，如胸部越豐滿越容易罹癌、遺傳、停經後才須注意、預防需少喝豆漿、乳癌補身多喝雞湯等提出解說，強調避免錯誤觀念，更是掌握早期發現機會的重要關鍵。

乳癌主要成因大解析

周旭桓接受《美醫誌》採訪表示，乳癌成因主要是基因突變，或是後天的致癌因子影響到乳房細胞，進而產生惡性腫瘤。有乳癌家族史、停經年齡較晚、初經來得較早、停經後仍補充荷爾蒙者，均須特別留意防範乳癌。

至於後天影響乳癌發生率的原因，包括：肥胖、缺乏運動，以及過量攝取高糖、高熱量的食物，或是接觸到太多的環境荷爾蒙等。

不只摸到硬塊才是癌

周旭桓說明，常見的乳癌是從乳管、乳葉長出來的惡性的腫瘤，若腫瘤侵犯乳管，可能出現乳頭異常分泌或出血，侵犯皮膚與深層組織時，會造成乳頭或皮膚凹陷，乳房皮膚有橘皮樣變化或紅腫或潰爛、腫大的腋下淋巴腺等，也有可能使得兩側乳房外觀嚴重不對稱。此外，提醒乳癌早期可能沒有明顯症狀，因此不應以疼痛、硬塊作為判斷依據，還是應該定期做乳房篩檢，以便盡早發現異常。

定期篩檢是最佳防治法

常見的乳癌檢測方式，包括乳房超音波和乳房X光攝影，周旭桓醫師表示，自2025年1月起，國健署已將公費乳房X光攝影的適用族群擴大至40歲-74歲的女性，只要符合該年齡區段即可每2年進行一次乳房攝影的篩檢。並指出原則上只要在二期以前發現，5年存活率平均都有90%以上。因此，早期發現、早期治療可說是乳癌防治的最佳方式。

乳癌常見問題與迷思破解

周旭桓進一步提及，乳癌在早期發現，便可透過即時治療增加存活率，不過根據國健署資料指出，乳癌死亡人數卻高居女性主要死亡癌症第四位，除定期積極進行乳癌篩檢外，正確認知、避免錯誤觀念，也是掌握早期發現機會的重要關鍵，以下並整理關於乳癌的常見5大迷思：

Q1：胸部越豐滿越容易罹癌？

A：據統計，胸圍比較豐滿者並沒有特別容易罹癌，對乳癌發生率有影響的是所乳腺較密集的「緻密型」乳房，可以透過乳房的X光攝影來判斷，而「脂肪型」的乳房則較不容易罹癌。

Q2：乳癌會遺傳嗎？

A：乳癌會遺傳，若今天帶有會遺傳乳癌的基因，小孩會有50%機率患有乳癌，因此有乳癌家族史者，要記得定期篩檢，留意乳癌徵兆。

Q3：停經後才需要注意乳癌？

A：台灣乳癌好發年齡約介於50歲左右，但不代表年輕族群就不會發生乳癌，提醒如果發現乳房有硬塊，或有異常分泌物、形狀或皮膚改變等，必須盡速就醫，不能因為沒有疼痛就掉以輕心。

Q4：預防乳癌要少喝豆漿？

A：豆漿含有植物性的大豆異黃酮，也就是植物性的荷爾蒙。從天然食物來源攝取大豆異黃酮，具有保護作用，基本上是安全的，但仍需注意不要過量，適當攝取即可。

Q5：乳癌補身體要多喝雞湯、雞精？

A：雞湯、雞精雖然有高蛋白，卻也有一些高油脂。基本上乳癌患者若能注意攝取量，適當補充這些營養是沒有問題的，但某些族群需要特別留意，包括：高血壓、腎臟病患者，需要小心飲用，建議先諮詢主治醫師關於飲食上的建議。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中