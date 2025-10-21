自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

桃園本土登革熱累計7例 雨後積水恐成病媒蚊溫床

2025/10/21 11:13

桃園市本土登革熱疫情累計7例確診個案，桃市府跨局處加強防治、清消工作。（衛生局提供）

桃園市本土登革熱疫情累計7例確診個案，桃市府跨局處加強防治、清消工作。（衛生局提供）

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市本土登革熱疫情，截至21日已累計7例確診個案，桃市府衛生局表示，持續跨局處合作進行家戶內外化學防治及環境孳清工作，由於近日受到東北季風影響，桃園地區有間歇性降雨，雨後積水容易形成病媒蚊孳生環境，增加疫情傳播風險，呼籲民眾務必落實「巡、倒、清、刷」4步驟，未落實經查獲者最高可處1萬5000元罰鍰。

衛生局表示，雖然氣溫略降但目前仍處登革熱監測期，病媒蚊活動尚未完全停止，登革熱主要經由白線斑蚊叮咬傳播，蚊卵可在潮濕環境下存活，只要氣溫達攝氏20度以上就可能孵化，即使天氣轉涼，若環境中有積水，例如花盆底盤、桶槽、帆布皺褶、屋後水溝或廢棄容器，仍可能孳生病媒蚊。

衛生局表示，自9月28日本土登革熱疫情開始，市府各局處動員超過2000餘人次，清除1萬7458個積水容器，提醒民眾務必每週至少1次檢視居家與戶外環境，落實「巡查、倒水、清除、刷洗」4步驟，徹底清除病媒蚊孳生源，對於未落實孳清經查獲者，將依傳染病防治法規定裁處。

桃園市本土登革熱疫情累計7例確診個案，桃市府衛生局表示，持續跨局處合作進行家戶內外化學防治及環境孳清工作。（衛生局提供）

桃園市本土登革熱疫情累計7例確診個案，桃市府衛生局表示，持續跨局處合作進行家戶內外化學防治及環境孳清工作。（衛生局提供）

