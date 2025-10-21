自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

研究：接種COVID疫苗的癌症患者 存活期大幅延長

2025/10/21 10:44

一項最新研究顯示，在開始免疫治療100天內接種mRNA疫苗的晚期癌症患者，其存活期大幅延長，為開發「通用癌症疫苗」帶來新希望。（美聯社資料照）

一項最新研究顯示，在開始免疫治療100天內接種mRNA疫苗的晚期癌症患者，其存活期大幅延長，為開發「通用癌症疫苗」帶來新希望。（美聯社資料照）

〔編譯陳成良／綜合報導〕一項最新研究顯示，罹患晚期肺癌或皮膚癌的患者，若在開始免疫治療的100天內接種COVID-19的mRNA疫苗，其存活期比未接種者大幅延長。科學家認為，這可能是邁向開發「通用癌症疫苗」的重要一步。

根據《科學日報》（ScienceDaily）報導，這項由佛羅里達大學與德州大學MD安德森癌症中心科學家合作的研究，分析了逾千名MD安德森癌症中心患者的醫療記錄。

研究檢視了180名晚期肺癌患者，他們在開始免疫治療藥物前後100天內接種了COVID疫苗；另有704名接受相同藥物但未接種疫苗的患者作為對照組。結果顯示，接種疫苗與中位存活期近乎翻倍相關，從20.6個月延長至37.3個月。

在轉移性黑色素瘤患者中，43名患者在開始免疫治療100天內接種了疫苗，167名患者未接種。接種疫苗後，中位存活期從26.7個月增加到30至40個月的範圍；由於部分患者仍在世，疫苗的效果可能更強。

佛羅里達大學健康兒科腫瘤學家薩尤爾博士（Dr. Elias Sayour）指出，這項發現在臨床上極具意義，研究團隊可能設計出更佳的非特異性疫苗，以動員並重置免疫反應，使其成為適用於所有癌症患者的「通用、現成癌症疫苗」。

薩尤爾的實驗室先前發現，要觸發對癌症的強烈免疫攻擊，不必針對特定的腫瘤蛋白。相反地，他們可以簡單地刺激免疫系統，使其像對抗病毒感染一樣做出反應。薩尤爾解釋：「當你接種mRNA疫苗時，它就像一個信號彈，將所有免疫細胞從腫瘤等不良區域，轉移到淋巴結等良好區域。」

仍需臨床試驗證實 研究團隊已著手規劃

研究人員強調，儘管這些觀察性研究的結果仍需透過隨機臨床試驗來證實，但其潛在重要性不容忽視。佛羅里達大學臨床與轉譯科學研究所所長米切爾博士（Dr. Duane Mitchell）表示，雖尚未證明因果關係，但這種治療效益極為罕見，因此進行證實性工作的迫切性「怎麼強調都不為過」。

研究團隊下一步計畫透過佛羅里達大學領導的OneFlorida+臨床研究網絡，啟動一項大型臨床試驗。

