自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 運動復健

兒少運動後常腳痛別輕忽 醫：恐是「應力性骨折」警訊！

2025/10/21 10:42

台南骨科診所醫師陳建宏演講授課情形。（陳建宏醫師診所提供）

台南骨科診所醫師陳建宏演講授課情形。（陳建宏醫師診所提供）

〔記者王俊忠／台南報導〕在寒暑假家長多會鼓勵孩子參與田徑、球類、游泳等活動，培養運動習慣，減少使用3C。但運動帶來健康的同時，也暗藏「過度」的風險。骨科醫師陳建宏指近日診所接獲1名11歲女學童就醫個案，女童因在暑期密集參加田徑與球類訓練，右腳掌疼痛兩週未緩，檢查後確診為「蹠骨應力性骨折」，且已出現癒合跡象。

陳建宏指出，此案例改變大眾對「應力性骨折」僅發生在成人或專業運動員的刻板印象，要特別提醒孩童骨骼仍在發育，過量運動易致骨頭不堪負荷，家長與師長需提高警覺。

陳建宏說明，蹠骨位於腳掌前端，承受人體走路、跑跳時的主要壓力。當骨頭長期反覆承受過大的應力，缺乏足夠休息與修復時間時，就可能出現顯微的骨折，即是所謂「應力性骨折」。

這與一般一次性外力造成的骨折不同，應力性骨折大多是長時間累積而成，初期症狀不明顯，易被誤以為是一般拉傷或扭傷。就像這位11歲女童，在問診時說已經不舒服兩週，本以為只是單純扭到，沒想到卻是骨折了！

陳建宏表示，許多人以為小朋友的骨骼彈性大，不容易骨折。事實上，兒童與青少年的骨骼處於快速成長期，若在短時間內大幅增加運動量，或使用不合適的鞋具、缺乏正確暖身與放鬆，可能導致骨頭「不堪負荷」。11歲女童正是因為暑假每天高強度的運動超負荷，加上休息不足，最終應力性骨折找上身。

應力性骨折臨床症狀多半是「隱隱作痛」，在運動或走路時加劇，休息後稍微緩解，一旦持續忽略，疼痛可能逐漸加重，甚至影響正常行走或是運動表現。小朋友常因不善於表達疼痛，或是擔心教練會以為是在偷懶，就想忍一忍就好，導致延誤就醫。家長若發現孩子在活動後常抱怨腳痛，甚至有局部腫脹或壓痛點，就該提高警覺。

在預防上，陳建宏建議：1.循序漸進：運動量應逐步增加，避免短時間突然大幅度加強訓練：2.合適鞋具：選擇有支撐與避震效果的運動鞋，鞋碼是否合腳（孩童腳部生長快，建議每3-6個月換1次鞋具）；3. 保證充分休息：每日訓練後需給予骨骼、肌肉足夠恢復時間，避免連續高強度訓練。

4. 均衡補充營養：攝取足夠的鈣質（如牛奶、豆腐）、維生素D（如蛋黃、深綠色蔬菜或適度曬太陽）與蛋白質（如魚肉、瘦肉）；5. 定期專業評估：若孩子參加長期密集訓練（如校隊、夏令營），建議每1-2個月由骨科醫師或物理治療師檢查骨骼與肌肉狀況，及時調整訓練計畫。

1名11歲女童右腳掌出現「蹠骨應力性骨折」情形，且已出現癒合跡象。（骨科醫師陳建宏提供）

1名11歲女童右腳掌出現「蹠骨應力性骨折」情形，且已出現癒合跡象。（骨科醫師陳建宏提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中