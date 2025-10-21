兒少運動後常腳痛別輕忽 醫：恐是「應力性骨折」警訊！

台南骨科診所醫師陳建宏演講授課情形。（陳建宏醫師診所提供）

〔記者王俊忠／台南報導〕在寒暑假家長多會鼓勵孩子參與田徑、球類、游泳等活動，培養運動習慣，減少使用3C。但運動帶來健康的同時，也暗藏「過度」的風險。骨科醫師陳建宏指近日診所接獲1名11歲女學童就醫個案，女童因在暑期密集參加田徑與球類訓練，右腳掌疼痛兩週未緩，檢查後確診為「蹠骨應力性骨折」，且已出現癒合跡象。

陳建宏指出，此案例改變大眾對「應力性骨折」僅發生在成人或專業運動員的刻板印象，要特別提醒孩童骨骼仍在發育，過量運動易致骨頭不堪負荷，家長與師長需提高警覺。

陳建宏說明，蹠骨位於腳掌前端，承受人體走路、跑跳時的主要壓力。當骨頭長期反覆承受過大的應力，缺乏足夠休息與修復時間時，就可能出現顯微的骨折，即是所謂「應力性骨折」。

這與一般一次性外力造成的骨折不同，應力性骨折大多是長時間累積而成，初期症狀不明顯，易被誤以為是一般拉傷或扭傷。就像這位11歲女童，在問診時說已經不舒服兩週，本以為只是單純扭到，沒想到卻是骨折了！

陳建宏表示，許多人以為小朋友的骨骼彈性大，不容易骨折。事實上，兒童與青少年的骨骼處於快速成長期，若在短時間內大幅增加運動量，或使用不合適的鞋具、缺乏正確暖身與放鬆，可能導致骨頭「不堪負荷」。11歲女童正是因為暑假每天高強度的運動超負荷，加上休息不足，最終應力性骨折找上身。

應力性骨折臨床症狀多半是「隱隱作痛」，在運動或走路時加劇，休息後稍微緩解，一旦持續忽略，疼痛可能逐漸加重，甚至影響正常行走或是運動表現。小朋友常因不善於表達疼痛，或是擔心教練會以為是在偷懶，就想忍一忍就好，導致延誤就醫。家長若發現孩子在活動後常抱怨腳痛，甚至有局部腫脹或壓痛點，就該提高警覺。

在預防上，陳建宏建議：1.循序漸進：運動量應逐步增加，避免短時間突然大幅度加強訓練：2.合適鞋具：選擇有支撐與避震效果的運動鞋，鞋碼是否合腳（孩童腳部生長快，建議每3-6個月換1次鞋具）；3. 保證充分休息：每日訓練後需給予骨骼、肌肉足夠恢復時間，避免連續高強度訓練。

4. 均衡補充營養：攝取足夠的鈣質（如牛奶、豆腐）、維生素D（如蛋黃、深綠色蔬菜或適度曬太陽）與蛋白質（如魚肉、瘦肉）；5. 定期專業評估：若孩子參加長期密集訓練（如校隊、夏令營），建議每1-2個月由骨科醫師或物理治療師檢查骨骼與肌肉狀況，及時調整訓練計畫。

1名11歲女童右腳掌出現「蹠骨應力性骨折」情形，且已出現癒合跡象。（骨科醫師陳建宏提供）

