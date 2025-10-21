自由電子報
健康 > 杏林動態

高雄80家醫院消防安檢 13家列管改善

2025/10/21 10:08

鳳山大東醫院因院長年邁退休於今年9月起歇業，近期內部卻傳出是因過嚴消防安檢卡關導致關院。（記者許麗娟攝）

鳳山大東醫院因院長年邁退休於今年9月起歇業，近期內部卻傳出是因過嚴消防安檢卡關導致關院。（記者許麗娟攝）

〔記者許麗娟／高雄報導〕去年屏東安泰醫院燒出9死及多人嗆傷的公安事故，高雄市衛生局因此加強醫院消防安檢，全市80家醫院目前已有67家合格、13家列管輔導改善，若期限內仍無法改善，恐挨罰甚至轉型為無法收治住院病人的聯合門診。

高雄市衛生局指出，為保障市民的就醫安全，鑑於違建釀災造成嚴重傷亡事故，在全國一致的「醫療機構設置標準」之要求下，針對查有違失者皆依法處分並命其限期改善。今年起更定期由市府秘書長郭添貴召集衛生局、警察局、消防局和工務局等跨局處會議，定期督導控管改善進度，預防再度發生憾事，絕大多數醫療機構亦積極配合改正相關違失。

衛生局對於醫院設置標準公安問題依法「積極輔導改善」為處理原則，統計截至今年10月20日，全市80家醫院，共計有24家醫院已完成改善並通過複查，目前共67家合格，另有5家醫院依照計畫期程將於今年底前完成改善，5家已提出具體改善計畫，現正積極依照既定期程改善中。但有3家地區醫院尚無提報具體改善計畫，將持續依法督促醫院儘速完成改善。

另日前有民代憂心醫院消防安檢卡關，恐面臨歇業潮，影響民眾就醫權益，衛生局表示，疫情後近3年，急性一般病床開放床數及診所家數每年持續增加，高市總體醫療量能穩定正常，緊急醫療網共24家醫院持續運作，將持續監測運作狀況。

高雄市80家醫院目前安檢狀況及醫療量能。（高雄市衛生局提供）

高雄市80家醫院目前安檢狀況及醫療量能。（高雄市衛生局提供）

