8旬長輩肝功能異常竟是肝癌 電燒治療去腫瘤保肝臟

台北慈濟醫院胃腸肝膽科醫師鄭煜明。（台北慈濟醫院提供）

〔記者翁聿煌／新北報導〕83歲黃女士因身體不適到醫院就診，就診過程中發現肝功能異常，進一步檢查發現一顆約1.5公分的肝臟腫瘤，確診為第0期肝癌，同時也發現黃女士患有B型肝炎，卻因沒有症狀所以不曾進行相關治療，即時發現後執行電燒治療，術後3天出院，定期追蹤避免復發。

台北慈濟醫院胃腸肝膽科醫師鄭煜明指出，台灣肝癌的高危險族群主要與B、C型肝炎相關，B型肝炎約佔五成、C型肝炎約四成，其餘則與脂肪肝或酒精肝等有關，雖然隨著疫苗及抗病毒藥物的普及，肝癌整體發生率逐年下降，但一旦感染過B、C型肝炎，就有罹癌風險，且患者年齡層有增加趨勢。

他指出，肝癌初期幾乎沒有症狀，隨病情惡化，若腫瘤壓迫到膽管可能出現黃疸，晚期則多發生轉移，導致肝衰竭、腹水、食慾下降與體重驟減，嚴重影響生活，因此及早發現與治療是重要關鍵。

圖為超音波導引下的電燒治療，黃色標記處為肝臟腫瘤，周圍白色處為氣化範圍。（台北慈濟醫院提供）

根據臨床數據，零期肝癌治療後平均存活率超過10年以上，若延誤至第二期則縮短為約5年，第三期降至2.5年，若已轉移，存活時間僅剩半年，在第零期使用電燒治療普遍可根治，不需要化療，已經有遠處轉移才會考慮使用免疫療法及標靶治療。

鄭煜明解釋，電燒治療是透過超音波導引定位，使用電極產生電流，造成離子震動產生超過60度的熱能氣化腫瘤，比起手術能更完整保留健康的肝臟組織，肝癌患者平均5年的復發率高達7成，因此電燒治療對於可能復發，需要多次治療的患者而言更具優勢，且此療法住院時間短，通常3日左右即可出院。

