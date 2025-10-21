自由電子報
健康 > 杏林動態

10月雙喜！ 台中慈濟醫院營養科食安與低碳蔬食獲獎

2025/10/21 09:51

台中慈濟醫院顏慧菁營養師（右3）代表接受「台中金饌獎」優等獎。（慈濟提供）

台中慈濟醫院顏慧菁營養師（右3）代表接受「台中金饌獎」優等獎。（慈濟提供）

〔記者歐素美／台中報導〕台中慈濟醫院營養科最近榮獲「台中金饌獎」GHP優等標章外，參加「2025健康行動×永續未來 低碳市集」，更以「高科健檢餐食」入選低碳蔬食組「健康行動獎」，獲邀現場烹煮佳餚。營養科主任楊忠偉表示，台中慈濟醫院注重食品安全，更努力朝向低碳醫院發展，積極推廣蔬食餐飲，落實永續經營大眾健康！

台中市食品藥物安全處舉辦「台中金饌獎」，今年已邁入第10年，每年透過食品及標示法規教育訓練，讓餐飲相關產業，瞭解食安重要性，並實地訪查參賽單位食品安全與衛生維護的成果。

台中慈濟醫院營養科嚴格把關食材品質，定期檢測醫院商店街及廚房所使用的食用油酸鹼值，並針對豆麵、油炸品等食品進行過氧化氫、皂黃含量的化驗分析，確保食材符合安全標準。營養科也特別重視員工餐的食材與烹調衛生，榮獲台中金饌獎優等標章肯定。

台中慈濟醫院營養科並參與「2025健康行動×永續未來 低碳市集」活動，入選低碳蔬食組並獲得「健康行動獎」榮耀。評審高度肯定「高科健檢餐食」，蔬食餐點營養均衡，使用天然香料與多色蔬菜，減少精緻澱粉，以植物性蛋白為主，降低動物性高碳排食材，並遵循高纖、少油、少鹽、少糖、植物油的原則，雖是醫院健檢的餐食，但設計多樣、色香味俱全，顛覆傳統印象，提升食慾。

台中慈濟醫院營養科參加「2025健康行動×永續未來 低碳市集」，以「高科健檢餐食」入選低碳蔬食組「健康行動獎」，營養科主任楊忠偉（左2）與獲獎者合影。 （慈濟提供）

台中慈濟醫院營養科參加「2025健康行動×永續未來 低碳市集」，以「高科健檢餐食」入選低碳蔬食組「健康行動獎」，營養科主任楊忠偉（左2）與獲獎者合影。 （慈濟提供）

