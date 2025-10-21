首位台灣公立醫院日籍中醫師 橫田大知在新營開診

中醫師橫田大知發展頭皮針、耳針、皮下針等多元針灸專長，協助患者改善包括自律神經失調、失眠、腸胃不適等症狀。（新營醫院提供）

〔記者王涵平／台南報導〕因為在台灣旅行時受到很多幫助，日籍中醫師橫田大知決定以醫療回饋台灣，11月起在部立新營醫院中醫科開診，成為首位在台灣公立醫院擔任中醫師的日本籍醫師。

橫田大知表示，因為在台灣旅行時，許多熱心的路人給予鼓勵與幫助，不僅讓我搭便車，甚至讓我借宿家中，溫暖的經歷讓我喜歡台灣，想為台灣人貢獻己力，所以選擇台灣作為學習與奉獻的舞台。

請繼續往下閱讀...

因為在台灣旅行時受到很多幫助，日籍中醫師橫田大知決定以醫療回饋台灣。（新營醫院提供）

畢業於日本立教大學心理系，橫田到台灣就讀中國醫藥大學學士後中醫學系，曾在台灣的中醫診所跟診，也曾在市立安南醫院中醫實習，部立台南醫院西醫見習，擁有豐富國際旅遊經驗，因曾在非洲感染瘧疾致消化功能受損，經西醫治療效果有限，轉而透過中藥調理恢復健康，深刻體驗中醫療效，奠定投身中醫的決心。

新營醫院中醫科強調「以病人為中心」的醫療環境，支持橫田醫師發展頭皮針、耳針、皮下針等多元針灸專長，協助患者改善包括自律神經失調、失眠、腸胃不適等症狀。橫田也期許結合中醫理論與心理學背景，研創更全面的身心治療模式，為患者帶來全方位照護。

日籍中醫師橫田大知11月起在部立新營醫院中醫科開診，成為首位在台灣公立醫院擔任中醫師的日本籍醫師。（新營醫院提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法