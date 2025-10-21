自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 杏林動態

首位台灣公立醫院日籍中醫師 橫田大知在新營開診

2025/10/21 09:48

中醫師橫田大知發展頭皮針、耳針、皮下針等多元針灸專長，協助患者改善包括自律神經失調、失眠、腸胃不適等症狀。（新營醫院提供）

中醫師橫田大知發展頭皮針、耳針、皮下針等多元針灸專長，協助患者改善包括自律神經失調、失眠、腸胃不適等症狀。（新營醫院提供）

〔記者王涵平／台南報導〕因為在台灣旅行時受到很多幫助，日籍中醫師橫田大知決定以醫療回饋台灣，11月起在部立新營醫院中醫科開診，成為首位在台灣公立醫院擔任中醫師的日本籍醫師。

橫田大知表示，因為在台灣旅行時，許多熱心的路人給予鼓勵與幫助，不僅讓我搭便車，甚至讓我借宿家中，溫暖的經歷讓我喜歡台灣，想為台灣人貢獻己力，所以選擇台灣作為學習與奉獻的舞台。

因為在台灣旅行時受到很多幫助，日籍中醫師橫田大知決定以醫療回饋台灣。（新營醫院提供）

因為在台灣旅行時受到很多幫助，日籍中醫師橫田大知決定以醫療回饋台灣。（新營醫院提供）

畢業於日本立教大學心理系，橫田到台灣就讀中國醫藥大學學士後中醫學系，曾在台灣的中醫診所跟診，也曾在市立安南醫院中醫實習，部立台南醫院西醫見習，擁有豐富國際旅遊經驗，因曾在非洲感染瘧疾致消化功能受損，經西醫治療效果有限，轉而透過中藥調理恢復健康，深刻體驗中醫療效，奠定投身中醫的決心。

新營醫院中醫科強調「以病人為中心」的醫療環境，支持橫田醫師發展頭皮針、耳針、皮下針等多元針灸專長，協助患者改善包括自律神經失調、失眠、腸胃不適等症狀。橫田也期許結合中醫理論與心理學背景，研創更全面的身心治療模式，為患者帶來全方位照護。

日籍中醫師橫田大知11月起在部立新營醫院中醫科開診，成為首位在台灣公立醫院擔任中醫師的日本籍醫師。（新營醫院提供）

日籍中醫師橫田大知11月起在部立新營醫院中醫科開診，成為首位在台灣公立醫院擔任中醫師的日本籍醫師。（新營醫院提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中