健康網》愛吃醋對健康4大加分 醫：攝取太多牙跟胃會抗議

醋的種類很多，西園醫院婦產科醫師邱筱宸指出，直接飲用一定要稀釋且量不要太多，以免傷牙及胃；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕愛吃「醋」是好事？西園醫院婦產科醫師邱筱宸指出，餐桌上的一點酸，不只是味覺上的清爽，也能在均衡飲食的基礎上，替健康加一點助力。

邱筱宸在臉書上分享，醋會和健康有關，主要來自「醋酸」的潛在4個效益：

請繼續往下閱讀...

●可能延緩碳水分解→降低餐後血糖

醋酸有可能透過抑制醣類的消化酵素，讓碳水化合物吸收速度變慢，餐後血糖上升幅度更緩和。

●有可能提升胰島素敏感性→幫助肌肉利用葡萄糖

有研究顯示，醋酸可能增加骨骼肌對葡萄糖的攝取與糖原合成。

●可能延緩胃排空、增加飽足感→減少進食量

醋酸會讓食物在胃中停留更久，讓人更容易覺得「吃飽」。

●影響脂質代謝

動物研究發現，醋酸可能減少肝臟脂肪生成、促進脂肪酸氧化。

邱筱宸說，白醋通常是以穀物酒精蒸餾而來，酸度高，味道最單純、刺激。多用於醃製、清潔或料理提味。營養成分單純，基本上就是醋酸（acetic acid），沒有額外的微量營養素。

至於黑醋因發酵時間較長，顏色深，風味濃厚。邱筱宸提醒，需要注意的是，市售的烏醋，製程中往往加入較多鹽分，鈉含量比米醋或蘋果醋高。因此若經常大量使用，可能增加鈉攝取過量的風險。

吃醋一族也要小心攝取，邱筱宸說，務必稀釋，避免牙齒琺瑯質侵蝕或食道刺激。有胃食道逆流或胃潰瘍的人，建議不要空腹飲用，要量力而為。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法