10/29「保骨大作戰」 恩主公醫院邀民眾守護骨本

恩主公醫院將舉辦「恩主公醫院骨鬆日：保骨大作戰」活動，邀民眾一起關心骨骼健康；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔記者黃政嘉／新北報導〕恩主公醫院為倡導民眾關心骨鬆健康議題，並響應世界骨鬆日精神，院方將於10月29日上午8點半至中午12點於門診大樓1樓大廳 （三峽區中山路258號） 舉辦「恩主公醫院骨鬆日：保骨大作戰」活動，邀民眾一起關心骨骼健康。

活動當天，骨科醫師黃昶昱將主講「保骨不骨折 － 作伙對抗骨質疏鬆症」，教民眾認識骨質疏鬆的風險；營養師林美怡主講「保鈣防跌大作戰」，解析如何透過飲食打造好骨力；復健科物理治療團隊治療師歐姝延、彭君亭、陳美晴將示範防跌運動與肌力訓練，教民眾提升骨密度與穩定度。

現場也提供足踝式骨密度測量、骨折風險計算、衛教師諮詢、肌少症篩檢及骨鬆巡迴車檢測服務，活動採免費參加。

黃昶昱指出，骨質疏鬆症是一種骨質流失、骨頭變脆的慢性病，被稱為「沉默的殺手」，它在無聲中偷走骨本，直到發生骨折才被發現。他指出，據研究骨鬆造成的失能，危害健康餘命的程度僅次於肺癌，甚至高於乳癌與大腸癌。而據醫界統計，我國髖部骨折發生率為亞洲最高、全球第9，骨質疏鬆是現代人不可忽視的健康議題。

恩主公醫院10/29舉辦「骨鬆日」活動，邀民眾守護骨本。（取自「恩主公醫院」臉書）

