自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

專家：中國2025流感季恐提前且毒株有異 感染者恐增

2025/10/21 11:36

中國專家認為，中國今年可能會較早進入流感季，感染人數會更多，且民眾對今年流行的H3N2毒株免疫力會較低，需要重視；圖為情境照。（圖取自freepik）

中國專家認為，中國今年可能會較早進入流感季，感染人數會更多，且民眾對今年流行的H3N2毒株免疫力會較低，需要重視；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔中央社〕中國疾控中心監測顯示，目前中國南方省分流感病例數上升，且今年報告的流感毒株主要是A型H3N2，2024年則是A型H1N1。中國專家認為，中國今年可能會較早進入流感季，感染人數會更多，且民眾對今年流行的H3N2毒株免疫力會較低，需要重視。

央視新聞報導，首都醫科大學附屬北京佑安醫院感染綜合科主任醫師李侗曾表示，今年日本10月份就進入流感季，比往年要早1個多月。英國、德國、義大利近來也發現流感病例開始明顯增加。

李侗曾提到，基於上述現象，很多專家認為，中國今年可能會更早一些進入流感季，且感染人數會更多。

他表示，從毒株類型上來說，今年報告的毒株主要是A型H3N2，而2024年是A型H1N1，因此中國大眾對今年流行的H3N2毒株免疫力就會更低一些，要引起重視。

李侗曾表示，從臨床症狀來說，A型H1N1、A型H3N2和B型流感主要症狀都是發熱、咳嗽、咽喉痛，且全身酸痛、乏力和頭痛都比較明顯。

他說，普通感冒往往以鼻塞、流涕、打噴嚏等上呼吸道症狀為主，全身症狀較輕微。如果出現突發高燒、全身酸痛乏力、頭痛等症狀，就要高度警惕是否為流感。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中