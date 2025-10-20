自由電子報
健康 > 杏林動態

健康網》ICU生日趴總是有洋蔥 阿金醫師一律准辦

2025/10/20 21:23

子女圍著昏迷中阿嬤唱生日快樂，阿金醫師充當攝影師幫他們錄影又拍照，留下溫暖又溫馨一景。（取自陳志金臉書）

子女圍著昏迷中阿嬤唱生日快樂，阿金醫師充當攝影師幫他們錄影又拍照，留下溫暖又溫馨一景。（取自陳志金臉書）

〔健康頻道／綜合報導〕ICU的生日趴，總是藏有洋蔥的！奇美醫院加護醫學部醫師陳志金說，ICU的護理師的心都是很細的，總是在病人最脆弱的人生階段給予溫暖。

陳志金在臉書粉專「ICU醫生陳志金」發文指出，護理師可不只注意到病人即將過生日，還特地準備了一個小蛋糕，希望病人在這個不得不待在加護病房的生日，別這麼「難過」。

ICU儀器、設備多 蠟燭不能點

阿金醫師接到簡訊要他到病房唱生日快樂歌。由於ICU有很多儀器和設備，還有高濃度氧氣、酒精性乾洗手液，醫院內是禁止火燭的場所，舉凡打火機、蚊香、蠟燭都不能使用。所以醫、護、病、家屬就用「筆燈」代替蠟燭，為病人唱了生日快樂歌。

阿嬤昏迷中 子女唱生日快樂歌頻拭淚

ICU的生日趴也不是件件都那麼歡樂的，也有笑中帶淚。阿金醫師分享另一個場景：「醫師，會客時間我能夠帶這個蛋糕進去，幫我媽媽慶祝生日嗎？」這名阿嬤已在昏迷中，再過一天就要從加護病房轉到慢性呼吸照護病房了。慢性呼吸照護病房是專門收治無法自主呼吸、使用呼吸器的病人。

病床旁，阿嬤的兒子打開了蛋糕，插上了數字蠟燭。阿金幫他們一家合照、錄影，他很清楚這將會是一段很珍貴的回憶。接著，大家圍繞著阿嬤，輕聲唱著「祝你生日快樂」一邊唱，阿嬤的子女一邊偷偷拭淚。這樣溫暖的畫面，經常在ICU病房裡出現。

不少醫院ICU拒絕 還會責備家人

不少加護病房會拒絕類似的活動，甚至要依規執行，一次只能有兩位家人進來，還有的醫護可能會不客氣地說：「搞這些有的沒有的，不知道我們很忙嗎？」

但阿金說，「在我工作的ICU裡，不會聽到這樣子的回應，即使大部分的人都異常忙碌。因為不論是醫師或護理師，都會選擇在充滿冰冷儀器與刺耳警示音的ICU，當一個更有溫度的人」。

