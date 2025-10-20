部立台北醫院全新導引系統升級 將做示範醫院

衛福部台北醫院優化領藥櫃檯引導指標。（衛福部台北醫院提供）

〔記者黃政嘉／新北報導〕衛生福利部台北醫院今舉辦「台北醫院尋路體驗升級發表會」，正式對外發表尋路體驗優化成果，該專案為衛福部前部長薛瑞元任內牽線，由衛福部醫福會與台灣設計研究院合作推動，首家導入場域即為台北醫院，未來將擴大應用於全國各部立醫院。

台北醫院指出，這場「設計×醫療」的跨域合作，目的是改善醫療場域中常見的「找不到路」、「看不懂指標」問題。台北醫院院長鄭舜平表示，近年來持續推動「智慧醫療×永續醫院」雙軸轉型，尋路體驗的改善，也是將「以人為本」的思維與設計導入醫療場域的具體實踐，不只是換標示牌，而是從視線高度、文字大小、顏色辨識到動線邏輯都進行重新盤點與優化，確保設計真正對使用者友善，也期望藉此建立可複製的範本，供其他醫療機構參考。

請繼續往下閱讀...

衛福部台北醫院首發導入「尋路體驗設計」，翻轉就醫動線。（衛福部台北醫院提供）

醫福會執行長林慶豐指出，「醫療以人為本」這份初心，往往從病人踏進醫院的第一步就開始體現。當身體不適的民眾、長輩，能在清楚、直覺、友善的空間中，順利找到診間與服務窗口，不僅是提升效率，更是對病人的貼心與尊重，台北醫院作為首發場域，盼未來能加速複製至更多醫院。

台設院長張基義表示，醫院指標若不清晰，就會造成看不到、看不懂的困擾，設研院運用設計思維整理的尋路系統，有「以人為本、系統整合、可持續應用」3大設計價值，讓民眾在就醫的過程中，感受到清晰、安心與人本的服務。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法