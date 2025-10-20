自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

部立台北醫院全新導引系統升級 將做示範醫院

2025/10/20 21:24

衛福部台北醫院優化領藥櫃檯引導指標。（衛福部台北醫院提供）

衛福部台北醫院優化領藥櫃檯引導指標。（衛福部台北醫院提供）

〔記者黃政嘉／新北報導〕衛生福利部台北醫院今舉辦「台北醫院尋路體驗升級發表會」，正式對外發表尋路體驗優化成果，該專案為衛福部前部長薛瑞元任內牽線，由衛福部醫福會與台灣設計研究院合作推動，首家導入場域即為台北醫院，未來將擴大應用於全國各部立醫院。

台北醫院指出，這場「設計×醫療」的跨域合作，目的是改善醫療場域中常見的「找不到路」、「看不懂指標」問題。台北醫院院長鄭舜平表示，近年來持續推動「智慧醫療×永續醫院」雙軸轉型，尋路體驗的改善，也是將「以人為本」的思維與設計導入醫療場域的具體實踐，不只是換標示牌，而是從視線高度、文字大小、顏色辨識到動線邏輯都進行重新盤點與優化，確保設計真正對使用者友善，也期望藉此建立可複製的範本，供其他醫療機構參考。

衛福部台北醫院首發導入「尋路體驗設計」，翻轉就醫動線。（衛福部台北醫院提供）

衛福部台北醫院首發導入「尋路體驗設計」，翻轉就醫動線。（衛福部台北醫院提供）

醫福會執行長林慶豐指出，「醫療以人為本」這份初心，往往從病人踏進醫院的第一步就開始體現。當身體不適的民眾、長輩，能在清楚、直覺、友善的空間中，順利找到診間與服務窗口，不僅是提升效率，更是對病人的貼心與尊重，台北醫院作為首發場域，盼未來能加速複製至更多醫院。

台設院長張基義表示，醫院指標若不清晰，就會造成看不到、看不懂的困擾，設研院運用設計思維整理的尋路系統，有「以人為本、系統整合、可持續應用」3大設計價值，讓民眾在就醫的過程中，感受到清晰、安心與人本的服務。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中