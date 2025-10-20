健康網》福岡人快要崩潰 美洲蟑螂散發異味令人作噁！

美洲蟑螂可能愛上日本福岡，散發出來氣味不好。在蟑螂趴趴走的時候，傳染病也會跟著走。（取自維基百科）

〔健康頻道／綜合報導〕根據日本媒體報導，福岡下水道在近5年間收到215件蟑螂從人孔蓋爬出來的通報，當局只好用封膠封住孔洞。自然科普作家李鍾旻表示，美洲蟑螂有股異味，這真的是要讓日本快要崩潰。

小強變大強，在福岡橫行，最令福岡人快要發瘋的是，專家說，受到全球暖化的影響，「小強」愛上這裡，開始大量繁殖。

李鍾旻在臉書上分享，美洲蟑螂有異味的原因有3個：

●體表分泌物：

蟑螂體表含有多種碳氫化合物、脂肪酸衍生物與揮發性醛類，這些成分主要功能是防水與同類識別。在空氣中氧化後，會進一步產生短鏈酸、醛、酮等揮發物，散發出酸敗或油膩味。

●防禦腺體分泌物：

蜚蠊科成員的若蟲腹部背側腺體能分泌防禦性物質，例如醌類（quinones），這些物質一般帶有刺激性的氣味。通常在受到驚擾或被壓死時，氣味會特別明顯，唯成蟲階段腺體功能會弱化。

●糞便及嘔吐物：

美洲蟑螂的腸道內存在許多共生腸內菌，食物（特別是蛋白質、醣類）在腸道中被分解時會產生帶異味的代謝物。因此，其糞便與嘔吐物中含有短鏈脂肪酸、胺類化合物等代謝產物，這些揮發性物質會在環境裡累積，是室內「蟑螂味」最持久、最顯著的來源。尤其當蟑螂數量多、環境潮濕時，這些氣味會特別強烈。

李鍾旻表示，美洲蟑螂散發的異味主要源自糞便、嘔吐物、防禦腺體，以及體表的揮發性物質。尤其糞便與嘔吐物一般會是「蟑螂味」的主要成因。目前沒有明確的證據顯示蟑螂會散播重大傳染病，一般就是引起腸胃炎的細菌或病毒之類。

